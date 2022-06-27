Мнение: Канада уничтожает свою финансовую систему

Спасибо за картинку Дмитрию Адамидову, вполне точно отражает суть происходящего. Американцы пытались сегодня что-то хрипеть про дефолт России, но курс рубля даже не шелохнулся. 53 рубля за доллар, как в 2015 году.

Кто-то полагает, будто «курс ненастоящий», но доллары и евро в обменниках есть, причём примерно по этому курсу, хоть и с комиссией банков. Также примерно по этому курсу можно покупать товары на Али. И я сейчас специально посмотрел — золотые монеты стоят столько же, сколько и год назад, откатились к прежним ценам. А ведь золото — это не зелёная бумажка с портретом масона-полимата, это благородный металл.

Кстати, Запад сейчас пытается запретить импорт золота из России. Полагаю, мы такого запрета вообще не заметим — вся эта болтовня про контроль примесей пригодна разве что для бравурных отчётов в западных СМИ. Во-первых, всё золото, которое добывается в России, ЦБ может скупать под корень себе в хранилища. Во-вторых, золото можно продавать населению, которое сейчас начинает уже потихоньку избавляться от ставших токсичными долларов. И, наконец, есть Азия, которая съест любое количество русского золота, сколько мы его ни захотим продать.

Одна из причин крепости рубля — бессильный гнев наших западных партнёров, которые вот прямо сейчас терпят унижение по всем фронтам. До России не достать, страшно, поэтому им приходится пороть самих себя. Свежая новость — Канада приняла тот самый бюджет, который предусматривает не просто заморозку российских активов, но и передачу их Украине (ссылка 1, ссылка 2).

Это ещё один шаг вниз по лестнице, к уровню африканских деспотий. Главный ресурс современной финансовой системы — доверие. И сами канадцы, и те, кто торгует с Канадой, должны быть уверены, что их деньги в безопасности, иначе нормальной экономической жизни просто не будет. Сейчас же Канада вот прямо на законодательном уровне заявляет, что будет по своему усмотрению воровать деньги у государств и у частных лиц.

Тут сложно подобрать нужные слова для описания глубины катастрофы. Заморозка российских ЗВР уже была воровством, уже была чудовищным ударом по институту репутации Запада. А забрать замороженные деньги себе, чтобы потратить их на свои хотелки — это уже следующий круг деградации. Дальше уже только национализация и массовые расстрелы.

Два неочевидных факта про Канаду. Факт первый — именно Канада является одним из главных виновников Украинского кризиса, так как после Второй мировой войны она сознательно тратила большие ресурсы на поддержку бандеровцев и их идеологии. Канадцы вообще большие грешники — они и убивали людей на Ближнем Востоке, и привечали террористов, и раздували цветные революции по всему миру, однако конкретно бандеровцы — это их специализация, что-то вроде хоккея. Если вы видите в соцсетях особенно ярого русофоба, поговорите с ним немного, и вы с большой долей вероятности обнаружите, что это канадец с украинскими корнями.

Факт второй — пока наша лакей-интеллигенция мечтает о домике в Европе, для китайского креативного класса аналогичным валинором является Канада. Теперь же китайцы поневоле задумаются, стоит ли связывать будущее со страной, которая с таким презрением относится к институту частной собственности. (На всякий случай. Канада сейчас накладывает ограничения на покупку жилья иностранцами, но это не значит, что она банит китайцев: на эмигрантов ограничения особо не повлияют).

Некоторые думают: вот блогеры употребляют сильные слова, пишут про катастрофы, про потерю доверия… однако доллар всё ещё стронг, и за зелёную бумажку по-прежнему дают не в морду, а целых 53 рубля.

Всё верно — последствия финансовых болезней развиваются медленно. Это как заразиться спидом или подсесть на тяжёлые наркотики: в течение долгого времени больной наркоман будет выглядеть таким же здоровяком, как и раньше. Однако чудес не бывает, рано или поздно за пренебрежение базовыми правилами экономики приходится очень дорого платить.

Что же касается России, то мы никуда не торопимся. Вывоз капиталов из России уже остановился — в том числе благодаря Западу, который показал своё настоящее лицо. Дураков, всё ещё воспринимающих Запад как надёжную гавань для жизни, уже почти не осталось.

Но полная отвязка от долларовой системы — процесс долгий и тяжёлый, работы предстоит ещё море. И мы эту работу делаем ежедневно, рублёвая инфраструктура постепенно расширяется и растёт.

К примеру, Московская биржа только что запустила опционы на юань — теперь при торговле с Китаем можно будет страховаться от колебаний курса. Также биржа добавила армянский драм и южноафриканский рэнд, чтобы с Арменией и ЮАР было удобнее торговать (ссылка).

На очереди узбекский сум. Замечу мимоходом, что население Узбекистана — 35 миллионов человек, второе место в бСССР после России. Это куда как более важная страна, чем может показаться из новостей. Впрочем, об этом в два абзаца не напишешь, как-нибудь при случае сделаю отдельный пост.

PS. В среднесрочной перспективе курс рубля может пойти и вверх, и вниз. Российским производителям нужен более слабый рубль, чтобы зарабатывать на экспорте и получать деньги для развития. С другой стороны, импортёрам нужен крепкий рубль, чтобы обходить вражеские санкции, и как минимум до конца СВО государство будет следить, чтобы у импортёров были дополнительные ресурсы для перестройки логистических цепочек. Куда в этой ситуации власти решат двинуть рубль, и куда рубль пойдёт сам, естественным путём, предсказать невозможно.