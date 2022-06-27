Ученые выяснили, в какое время суток лучше заниматься спортом

Эксперты выяснили, в какое время суток необходимо тренироваться мужчинам и женщинам, чтобы достичь максимальной отдачи от физических нагрузок.

В результате нового исследования было доказано, что женщины лучше сжигают жир на животе в утренние часы. Если целью занятий является набор мышечной массы или прокачка выносливости, то тренироваться необходимо вечером.

Вечерние физические нагрузки у мужчин способствуют снижению артериального давления и уменьшению риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также утренняя активность уступает поздней с точки зрения сжигания жира сильной половиной человечества.