«Горскую» застроят торгово-развлекательными комплексами под прикрытием «развития парусного спорта»

В полях Петербургского международного экономического форума, завершившегося 18 июня, Смольный подписал очередное соглашение о намерениях по развитию «Горской». Предполагалось, что инвестор Владимир Любомиров, возглавляющий «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» займется развитием парусного спорта в Лисьем Носу. Однако более 90% выделенной под эти цели территории, по всей видимости, застроят торгово-развлекательными комплексами.

Еще до подписания соглашения с инвестором Комитет по градостроительству Петербурга разместил задание на подготовку межевания «Горской» для «Яхт-клуба СПб». Однако на спортивные объекты выделят около десятой части территории бывшей промзоны. Остальную часть объекта застроят гостиницами и развлекательными комплексами. Причем о их возведении ни разу не сообщални губернатор Петербурга Александр Беглов, ни саминвестор Любомиров.

Тем временем, под несвязанные со спортом объекты будет отведено порядка 470 тысяч квадратных метров. Очевидно, что проект «Горская» больше ориентирован на коммерцию, нежели на развитие парусного спорта. Однако губернатор Петербурга обещал Петербургу обратное.

«Этот проект станет важным шагом в развитии парусного спорта в нашем городе. Береговая линия в Горской — лучшее место для создания новой инфраструктуры для этого вида спорта. Проект расширит туристический и спортивный потенциал Петербурга», — заявлял ранее градоначальник.

Ранее СМИ усомнились в том, что инвестор, намеревавшийся вложить в развитие «Горской» порядка 10 миллиардов рублей, сможет покрыть все расходы на строительство даже яхт-клуба. Не исключено, что проект спустя время может быть заморожен, а выделенную территорию передадут другой компании. А значит, существует довольно высокая вероятность, что никакого яхт-клуба в Лисьем Носу не появится.