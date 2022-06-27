 

Газпром возобновил поставки по «Турецкому потоку»

27.06.2022, 21:15, Новости дня
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Газпром завершил плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», возобновив поставки по нему, сообщили в компании.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20.00 мск», – сообщил Газпром в своем официальном Telegram-канале.

«Турецкий поток» – газопровод, по которому Газпром из РФ через Черное море отправляет газ в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что с 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании. Приостановку потока согласовали со всеми сторонами заранее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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