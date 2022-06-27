После рейда по ночным клубам Киева более 200 посетителей получили повестки в военкоматы

Сотрудники полиции и военкоматов выдали 219 повесток о мобилизации мужчинам, которые после начала комендантского часа посещали ночные клубы или гуляли по городу, сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы.

«В условиях военного положения граждане должны соблюдать ограничения комендантского часа. Полицейские Киева вместе с военными комиссарами ночью усиленно патрулируют улицы города, скверы и парки, а также акцентируется внимание на проверках ночных развлекательных заведений. Из всех проверенных в ночное время работали два заведения. Выявлено 413 человек, нарушивших комендантский час», – приводит слова руководителя столичной полиции Ивана Выгивского ТАСС.

По его словам, из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений, в результате 219 мужчинам вручены повестки в военкомат.

Такие рейды будут проходить и дальше, подчеркнули в полиции, напомнив, что гражданам во время комендантского часа запрещено передвигаться по городу.

В столице и Киевской области комендантский час установлен с 23:00 до 05:00 ежедневно.

Напомним, о введении комендантского часа мэр Киева Виталий Кличко заявлял еще 24 февраля, но тогда он не указывал конкретных рамок ограничений и не вводил спецпропусков.

Позже Кличко заявил, что жители украинской столицы не смогут передвигаться по городу без специальных пропусков в ограниченный период.

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