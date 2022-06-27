Медведев назвал «придурком» заявившего, что Запад «готов забрать» у России Калининград

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у РФ Калининград и назвал его «придурком».

«Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», – написал в Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24 заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом РФ о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград,

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