 

Смольный может внести «ветхое» жилье в программу реновации без учета мнения жильцов

27.06.2022, 21:10, Разное
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Парламентарии Санкт-Петербурга в первом чтении приняли предложенный губернатором Александром Бегловым законопроект «О комплексном развитии территорий» (КРТ). Однако проект может иметь риски для собственников «хрущевок».
Согласно документу, городские чиновники смогут определять дома «под снос» на свое усмотрение и без учета мнения жильцов. О своем решении власти должны сообщить на официальном сайте и информационном стенде у районной администрации. При этом у жильцов дома будет только 60 дней с даты публикации информации, чтобы успеть отменить решение Смольного о сносе здания. В противном случае оно попадет в программу автоматически.

Это стало очередной инициативой администрации Беглова, которая не преследует интересы горожан. Зато проект открывает огромные возможности для потенциальных застройщиков, которые захотят освободить некоторые обжитые районы с развитой инфраструктурой.
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