 

Игорь Крутой проводил в последний путь Юрия Шатунова

27.06.2022, 21:10, Разное
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Проститься с исполнителем легендарного хита «Белые розы» Юрием Шатуновым пришло около 16 тысяч человек. Почтил память артиста и Игорь Крутой.
23 июня 2022 года неожиданная новость потрясла Россию. СМИ рассказали о смерти от обширного инфаркта «легенды 90-х» Юрия Шатунова. Артист скончался внезапно, прощание с певцом проходило на Троекуровском кладбище. Проводить в последний путь Юрия Шатунова пришли Алексей Игудин, Анна Калашникова, Игорь Наджиев и Андрей Алексин. Не стал исключением и Игорь Крутой.

Люди, пришедшие на прощание с кумиром детства, в дрожащих руках сжимали букет белых роз – символ чистоты, верности и преданности. Под траурную музыку они молча утирали слезы. Игорь Крутой выделялся на фоне остальных – в руках он держал алые розы. Заслуженный артист РФ положил букет у гроба и покинул церемонию.

Источник: aif.ru



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