 

Немолодая и некрасивая — о молодости и красоте – Личное мнение

27.06.2022, 20:50, Разное
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Наташа Королёва подалась в марафонщицы. Видимо, с деньгами у неё — совсем всё печально.

За попытку заработать я её, конечно же, не осуждаю. Только вот тему для своего марафона Королёва выбрала крайне, на мой взгляд, неудачно.


Фото: Соцсети

Полная женщина с тяжёлым, преждевременно состарившимся лицом предлагает вам обучиться у неё секретам здоровья и молодости.

Это, конечно, оксюморон и ржака. Особенно, если учесть, как катастрофически отличается отфотошопленная Наташкина картинка от её суровой реальности.


Фото: Соцсети

Ещё смешнее — то, что, продвигая марафон, в котором Королёва грозится обучить вас фитнесу и приумножению молодости, она стыдливо прячет своё жирное тулово за велосипедом, а отёкший и морщинистый пряник с брылями — за колхозными фильтрами и фотошопом.


Фото: Соцсети

Смотрю я на всё это, ржу, конечно, в голос, но беззлобно. Хочется как-то помочь Наташке. Например, с выбором темы для следующего марафона.

Как в сто тридцать пятый раз простить мужа? Как слепить сто вареников за полчаса?

В этих темах Королёва была бы, я считаю, органична.

Накидайте-ка Наташке тем для марафонов, чтобы над ней не ржали.

Поехали!

Источник: Лена Миро



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