Длинная пикси для женщин старше 70 лет: идеальна для тонких волос и укладки не требует

Длинная стрижка пикси для женщин старше 70 лет — это прическа с множеством слоев, которые придают волосам объем и текстуру. Если добавить челку, можно подкорректировать форму лица и выгодно подчеркнуть черты.

Самое большое преимущество этой стрижки в том, что ее легко укладывать. Это идеальная прическа для женщин с тонкими волосами.

Длинную пикси создать довольно сложно, поэтому нужно найти опытного парикмахера. Затем нужно будет регулярно посещать салон, чтобы поддерживать длину волос, а значит, форму стрижки. Делать это нужно каждые 4-5 недель. Однако это может быть недостатком для 70-летних женщин, которые не могут поддерживать подобный уход за волосами.

Многослойная пикси-боб

Это отличный выбор для женщин от 70 лет, которые носят очки (главное фото). Более длинные волосы вокруг ушей хорошо лежат поверх оправы очков. Длинная пикси подходит к любой форме лица. Универсальная прическа хорошо подходит для пожилых женщин. Ее можно носить как на прямых волосах, так и на завитых.

Для круглого лица с боковым зачесом

Круглолицым женщинам идеально подходят стрижки с боковым зачесом. В этом случае не стоит задача придать объем. Зачесанные набок волосы лежат плоско и делают даму визуально моложе. Потребуется сушить их с использованием круглой расчески в направлении набок и вперед.

На прямых волосах

Длинная пикси на прямых волосах – это очень стильная стрижка, которая выполняется в салоне профессионалами с использованием разного инструмента: от бритвы до филировочных ножниц. Для женщин старше 70 есть несколько вариантов такой прически, например более длинная челка, большая длина по периметру, уложенные назад волосы.

“Колючая” пикси на редеющих волосах

Если волосы редеют, можно попробовать пикси с так называемыми шипами. Для этого нужно подстричь волосы на макушке до 5 см длиной, чтобы они получились лохматыми и закрыли кожу головы на затылке. Для создания небрежного образа потребуется гель для объема и текстурирующая паста. С такой прической можно вглядеть лет на десять моложе.

Текстурированная пикси

Текстурированная пикси выглядит шикарно, освежает и придает женственности. Это превосходный способ постепенно перейти к более коротким стрижкам.

Для тонких волос

Небрежная длинная пикси может создать иллюзию более густой шевелюры, поэтому ее стоит взять на заметку дамам с тонкими волосами. Дамы старшего возраста нередко сталкиваются с проблемой истончения волос. Важно правильно подобрать стиль и длину стрижки.

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Лохматая пикси с челкой-шторкой

Женщинам 70+ стоит рассмотреть как вариант лохматую стрижку с челкой-шторкой и слегка волнистыми волосами. Такая текстура облегчает уход и делает стиль более мягким. Стоит попросить мастера оставить немного длины вокруг ушей и на макушке, чтобы придать волосам подвижность.

Гладкая пикси с челкой

Гладкая длинная пикси с челкой – великолепная стильная прическа, которую легко поддерживать. Она требует минимального ухода и совсем небольшого количества шампуня. Единственный недостаток – посещение парикмахера каждые четыре недели.

Длинная многослойная стрижка

Чтобы добавить текстуры и подвижности волосам, следует выбрать многослойную длинную пикси. Стрижка выполняется бритвой и отлично подходит для женщин со средними и густыми волосами, так как позволяет убрать лишний объем. Такая техника выполнения стрижки делает волосы более послушными.

Длинная пикси с “перьями”

Длинная стрижка с “перьями” – хороший вариант, чтобы оживить и освежить черты лица. Более короткая стрижка потребует меньше времени на укладку.