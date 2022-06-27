 

Теперь официально на кефире – в России приняли новый ГОСТ на приготовление окрошки

27.06.2022, 20:32, Разное
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С 1 июля в России вступает в силу новый государственный стандарт на приготовление холодных супов в заведениях общественного питания.

Согласно предыдущей редакции документа, который был принят ещё в 1970 году, окрошка могла быть приготовлена исключительно на квасе. Теперь кафе и рестораны получили право официально продавать традиционный суп на кефире.

Главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказал, что обновлённый ГОСТ разработали после детального анализа дореволюционных и советских поваренных книг.

– Мы провели детальный анализ , проконсультировались с ведущим экспертами и пришли к однозначному выводу – кефир является традиционной русской основной для окрошки. Квас обычно использовали в южных регионах, а вот в северных областях России, напротив, изначально отдавали предпочтение кисло-молочной основе, – пояснил он.

Всего на рассмотрение специалистов было предложено более 10 рецептов окрошки, в том числе на пиве, айране, минеральной воде и рыбном бульоне. Однако эти варианты были признаны нетрадиционными для русской кухни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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