 

Сердце не выдержало: Скорая нашла ночью измученного ребенка Тарасова

27.06.2022, 20:22, Разное
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У Анастасии Костенко, кажется, началась черная полоса. Не так давно она влипла в крупный скандал из-за рекламы. Многодетная мама с аудиторией в миллион пользователей прорекламировала в своем микроблоге людей, которые оказались мошенниками. В итоге на супругу Дмитрия Тарасова набросились обманутые люди, которые повелись на слова девушки, а ей пришлось извиняться.

Но на этом неурядицы в жизни Анастасии Костенко не закончились. Вчера она опубликовала фотографию, на которой запечатлен градусник с отметкой в более чем 39 градусов. Модель была не многословна и не стала объяснять, у кого из членов семьи такая высокая температура. Позже она сделала еще один кадр, судя по карете скорой помощи и мигалкам, сделанный по дороге в медучреждение. И заставила волноваться своих поклонников.

Супруга Дмитрия Тарасова запечатлена в обнимку со своим сыном. В подписи к кадру она отметила, что заболел ее восьмимесячный сын Алексей. Видимо, состояние малыша ухудшилось, и ей пришлось ночью вызывать домой врачей, которые и нашли измученного болезнью ребенка.

Модель не стала объяснять, что случилось с ее наследником. Но ясно одно – это событие заставило ее очень волноваться. А ее сердце от переживаний, как у любой любящей мамы, можно сказать, не выдержало, ведь новую публикацию она сопроводила смайликом в виде разбитого красного сердца.



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