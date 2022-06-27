 

В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста

27.06.2022, 20:22, Разное
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С этого года семьи с двумя и более детьми могут не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) во время продажи жилья. При этом не важно, сколько объект недвижимости находился в собственности. Однако далеко не все могут воспользоваться льготой. Необходимо соответствовать нескольким условиям, отметила руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

По ее словам, от уплаты налога при продаже жилья освобождаются семьи, в которой проживают несовершеннолетние или человек до 24 лет, который обучается на очном отделении. Также необходимо, чтобы кадастровая стоимость недвижимости не превышала 50 миллионов рублей и члены семьи не владели больше, чем половиной другого жилья, площадь которого превосходит площадь купленного взамен старого.

Но и это еще не все. Также важно, чтобы
налогоплательщик купил новую квартиру или дом до 30 апреля следующего года. Если речь идет о долевом строительстве, необходимо оплатить полную стоимость объекта недвижимости.

Такие семьи освобождаются от подачи налоговой декларации. При этом нужно быть готовым к тому, что налоговая задаст некоторые вопросы, если после заключенной сделки появятся какие-то сомнения.



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