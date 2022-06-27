 

N-TV – в Германии не хватает персонала в области интенсивной терапии

27.06.2022, 20:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Больницы Германии ощущают нехватку персонала в палатах интенсивной терапии, пишет N-TV, ссылаясь на слова эксперта Кристиана Карагианнидиса. Карагианнидис отметил, что ситуация крайне напряжённая и она может ухудшиться в свете увеличения числа заражений коронавирусом.


AP

Член экспертного совета немецкого правительства по коронавирусу Кристиан Карагианнидис предупредил о нехватке кадров в больницах на фоне растущего числа заражений коронавирусом, пишет N-TV. «Кадровая ситуация с платами интенсивной терапии очень напряжённая. Система стоит ближе к переломному моменту, чем мне казалось ранее», — приводит издание высказывание Карагианнидиса.

По словам эксперта, к середине июня нехватка персонала ощущалась в 580 палатах интенсивной терапии, сейчас это число выросло до 630. «В предыдущие годы у нас никогда не было так мало готовых к эксплуатации коек интенсивной терапии, как сегодня», — заявил Карагианнидис. Как пишет издание, до недавнего времени в Германии насчитывалось около 8 тыс. таких коек, сейчас их число сократилось до 7500.

Карагианнидис отметил, что ситуация может ухудшиться из-за растущего числа заражений. Согласно данным института имени Роберта Коха, на минувшей недели уровень заражений в ФРГ оказался выше, чем на предыдущей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / В Великобритании поступили в продажу куртки для зомби-апокалипсиса

02.08.20 / Отец Бритни Спирс прокомментировал обвинения в жестоком обращении с дочерью: “Вы понятия не имеете, что происходит”

24.08.21 / Скандалы: Драма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Донбассе покоряет аудиторию онлайн-кинотеатров

03.04.22 / Наблюдатели от ПА ОДКБ прибыли в Сербию для наблюдения на президентских и парламентских выборах

13.02.22 / Мнение: Фундаментальных изменений не произошло

13.03.22 / Мнение: Анонимы, ау!

12.07.21 / Кейт Миддлтон и принц Уильям c сыном Джорджем, Дэвид Бекхэм, Том Круз, Кейт Мосс и другие на финале Евро-2020

04.10.21 / Поможем тусклым поврежденным волосам: домашний рецепт рисовой воды в качестве кондиционера

11.01.22 / Эксперты назвали овощ, способный снизить уровень сахара в крови при диабете 2 типа

11.11.21 / Скандалы: В Сирию и за деньги не взяли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика