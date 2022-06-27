Мнение: ФРС: Путин не виноват в инфляции, мошеннический дефолт и дефляция в России

1. Джо Байден продолжает рассказывать, что в невиданной за 40 лет инфляции в США виновата Россия, что это «налог Путина». Однако ему не верят даже представители американских властей (ссылка):



Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что спецоперация России на Украине не является главным виновником инфляции в стране. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Во время слушаний в одном из комитетов сената республиканец Билл Хагерти уточнил у главы ФРС США, связан ли рост цен в стране с действиями Москвы, как это пытается изобразить американское руководство. В ответ Пауэлл подчеркнул, что «инфляция в США определенно была высокой» и до начала российской специальной военной операции на Украине.

«Рад, что вы озвучили это. Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину», — отметил Хагерти. Сенатор также добавил, что Белый дом занимается дезинформацией и перекладывает ответственность за собственные неудачи на Москву.

2. Поскольку успехов на фронте экономической борьбы с Россией нет, а за резкое падение уровня жизни американцев надо как-то оправдываться, правительству США срочно нужна перемога.

Агентство Блумберг пишет про «дефолт России», вызванный отказом США продлевать лицензию, которая позволяла нам обслуживать выплаты по внешнему долгу (ссылка). Проще говоря, США пытается объявить нас банкротами, отказавшись принять у нас деньги.

Нам это на руку. Во-первых, главными пострадавшими стали структуры Запада, державшие деньги в российских облигациях. Теперь они будут судиться с правительствами своих стран. Во-вторых, действия американцев помогают нам расширять рублёвую зону.

3. Пока жители США страдают от инфляции, в России цены уже более месяца снижаются. В том числе дешевеют многие основные продукты питания (ссылка):

Росстат зафиксировал продолжающееся несколько недель подряд снижение цен на ряд продуктов, об этом сообщает «Российская газета».

Так, с 11 по 17 июня в России подешевел сахар, потеряв в стоимости два процента. Однако он же оказался самым подорожавшим с начала года, прибавив 40,8 процента.

Цена куриных яиц снизилась за неделю на 0,6 процента, молока — на 0,4 процента, гречки — на 0,3 процента. Стали дешевле на 0,2 процента сосиски, сардельки, творог, сухие смеси для детского питания.

На 0,1 процента снизилась в стоимости свинина, курица осталась на прежнем уровне. Больше всего упали цены на фрукты и овощи: капусты (минус 9,5 процента), помидоры (6,5 процента), свекла (3,8 процента), бананы (3,7 процента), репчатый лук (2,1 процента), морковь (2 процента), картофель (0,2 процента), огурцы (0,1 процента).

Аналитики предостерегают, что длительная дефляция (снижение цен) может быть вредна для экономики, ибо будет сдерживать развитие и расширение бизнесов.

Но пока речь идёт не о настоящей кризисной дефляции, а, во-первых, о коррекции после вызванного паникой мартовского ценового скачка, а во-вторых, о сезонном летнем снижении цен на продукты питания. Овощи и фрукты дешевеют, урожай в этом году ожидается хорошим.