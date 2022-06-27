Отказ от социальных сетей снижает уровень тревожности

Исследования, проведенные специалистами из Университета Бата, продемонстрировали, что отказ от соцсетей способен снизить уровень тревожности. В эксперименте участвовало 154 человека возрастом от 18 до 72 лет.

Сперва добровольцев попросили пройти опрос для определения уровня тревожности и депрессии, их отношения к жизни и самочувствия. После этого участники были разделены на две группы. Первой нельзя было пользоваться социальными сетями, а второй доступ оставили неограниченным.

Через неделю люди снова прошли тестирование. В итоге уровень благополучия по определенной шкале вырос именно у той группы добровольцев, которой запретили пользоваться социальными сетями.