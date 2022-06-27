 

Найден способ увеличить урожай плодовых деревьев

27.06.2022, 20:05, Разное
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Тысячелистник поможет увеличить урожайность плодовых деревьев, но использовать для этого придется только некоторые сорта растения, а именно «Золотая коронация», «Мая» или «Вишневая королева».

Исследователи выяснили, что плодовые культуры крайне чувствительны для опрыскивания по листу. Деревья фотосинтезируют только 15-20% от имеющейся у них способности. Если опрыскивать их правильно, можно увеличить данный показатель, а это положительно повлияет на количество производимых культурами сахаров.

Тысячелистник выделяется тем, что обладает одним из самых уникальных и разнообразных микробиомов на поверхности листьев. Растение насчитывает более 600 видов, может накапливать медь, крайне полезную для укрепления иммунитета плодовых деревьев.



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