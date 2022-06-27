 

Дерипаска посоветовал выпускникам вузов занять новые ниши на рынке труда

27.06.2022, 19:53, Новости дня
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Выпускникам не стоит торопиться уезжать из России, сейчас лучшее время занять освободившиеся ниши на российском рынке труда, сообщил российский миллиардер Олег Дерипаска на вручении дипломов Высшей школы бизнеса МГУ.

«Несмотря на высокий уровень неопределенности, это время несет в себе и новые возможности», – приводит его слова ФАН.

Дерипаска добавил, что сейчас самое время встроиться в новую реальность, занять новые ниши на рынке в РФ и в мире. Отъезд из РФ сейчас будет ошибкой, считает Дерипаска, а те, кто поторопился уехать, будут вынуждены вернуться. Чем раньше это произойдет, тем быстрее страна адаптируется к «новой нормальности».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, такой вывод можно сделать, судя по их сим-картам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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