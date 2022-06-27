 

Личное: Добавить цветов кроме черного

27.06.2022, 19:50, Разное
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Многие писали вчера в комментариях, что тема теплого-холодного в имидже кажется сложной.

Но большую часть работы делает за вас круг типов.

Если вы нашли свой тип тем методом, которому учились на курсе, дальше вам нужно посмотреть, сколько у него жесткости, сколько тепла, и выразить это в имидже.

Посмотрим такой пример, который пришел еще до курса. У меня много таких писем, они ждут своего часа.

arisu117

Здравствуйте, Эволюция! Спасибо Вам большое за все.

Мое письмо об имидже. Я бы хотела построить имидж Молнии, но не уверена, что двигаюсь в правильном направлении.

(Автор – мой комментатор и подходящий тип знает с моих слов. То есть в ее случае мы имеем уже определенный тип имиджа)

Мне 26 лет. У меня вытянутое лицо, нос и подбородок. Раньше я носила пастельные платья, теплых светлых оттенков, с цветочными принтами. Я старалась обезоруживающе улыбаться и, наверное, хотела выглядеть кем-то из воздушного сектора.

https://ic.pics.livejournal.com/arisu117/78125090/597817/597817_original.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/arisu117/78125090/597647/597647_original.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/arisu117/78125090/598692/598692_original.jpg

(Нет типов, которым не идет улыбка. Просто улыбка у огненных и воздушных типов отличается. То же самое касается и цветочных принтов. Практически нет женщин, которым бы не шли цветочные узоры. Сейчас даже мужчины носят такие расцветки рубашек. Просто для каждого тип свои особенности этого узора. Вот в случае типа автора, Молнии, мы имеем 100% тепла и 60% жесткости. То есть Молния это не очень жесткий тип, чуть больше жесткости, чем мягкости. И очень много тепла, очень. Поэтому излишняя мягкость будет портить, но и лишняя жесткость тоже. И особенно вреден холод)

Сейчас я пробую уйти от старых привычек. Недавно я попрощалась почти со всей старой одеждой, которую покупала, с пастельными платьями и кремовыми юбками. Купила новые вещи и поняла, что мой гардероб вдруг превратился в красное и черное, как у Стендаля. Сейчас у меня примерно такая одежда:

https://arisu117.livejournal.com/photo/album/1233/

(Прическа по форме холодная и жесткая. Это для Земли или Глины, даже для Камня нужно больше тепла. А для Молнии совсем другая форма. Нужны длинные волнистые или вьющиеся волосы. И не холодного черного цвета, а каштанового. Светло-рыжие не идут Молнии, но и слишком черные добавляют ей лишней холодности. Что касается одежды, то это все скучно для Молнии. Это должна быть огненная девушка, а слишком лаконичный и скромный наряд делает ее скучной, а не утонченной, как могла бы выглядеть девушка холодного жесткого типа, то есть земного. Холодная декорация делает горячие типы унылыми)

Подборка примеров, которую я сделала как ориентир, тоже черная или темно-серая:

https://arisu117.livejournal.com/photo/album/1649

Возможно, меня качнуло слишком далеко, и я уже стараюсь одеться как Камень?

(В подборке прежде всего обращает внимание, что подобные модели должны быть оверсайз и сидеть очень свободно. Чтобы такая одежда сидела свободно, но при этом женственно, модель должна быть очень изящной. А когда то же самое плотно обтягивает, нет никакого сходства. Укороченное, зауженное, – это принципиально другой стиль, тоже хороший, но для другой одежды. Это помимо того, что для Молнии нужно намного больше тепла и чуть больше мягкости)

Сейчас я хочу отрастить волосы до плеч и сделать более теплое каштановое омбре, постричь челку и добавить цветов кроме черного, но не знаю, какие будут лучше всего. Подскажите, чего я не вижу?

(Друзья, накидайте автору примеры одежды, которая ей пойдет на ваш взгляд. Только пытайтесь как-то аргументировать)

Источник: Эволюция



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