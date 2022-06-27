Лорен Манакер: «Яйцо – это главный белок дня»

Автор книг о здоровом питании утверждает, что перепелиные и куриные яйца крайне полезны для человеческого организма. Чтобы укрепить сосуды и сердце, нужно добавить продукт в ежедневный рацион.

Диетолог поделилась с изданием «Eat This, Not That!» своими рассуждениями. Лорен Манакер считает, что яйца являются едва ли не единственным источником белка животного происхождения. Продукт могут употреблять люди, полностью отказавшиеся от мяса.

По мнению диетолога, помимо белка в составе яйца присутствуют компоненты, жизненно необходимые для организма человека. Люди, употребляющие продукт регулярно, перестают жаловаться на усталость. Яйца обязательно должны быть включены в рацион спортсменов – белок животного происхождения способствует наращиванию мышечной массы. Продукт также содержит холин – компонент, обеспечивающий нормальную работу головного мозга.

Лорен Манакер: «Люди зря отказываются от яиц. Этот продукт поистине творит чудеса. Если ежедневно съедать по 1 яйцу, то уже через месяц будут заметны положительные результаты. Вы не узнаете собственный организм. В яйцах содержится биотин – вещество, которое укрепляет волосы, ногти и зубы. Продукт также укрепляет иммунитет и восстанавливает остроту зрения».

Диетолог рекомендовала читателям издания «Eat This, Not That!» не отказываться от яиц. Позднее слова Лорен Манакер подтвердил представитель Американского Комитета по питанию.

Источник: lenta.ru