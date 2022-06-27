Мнение: Побочные эффекты геронтократии

Вот это сообщение телеграм-канала БАЗА – мало того что само по себе очень шокирующее, но ведь, главное, имеет явное символическое значение. Не так ли и ты, о Русь…

“Известного хирурга и академика РАН Лео Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением. По словам руководства центра имени Бакулева, это произошло после нескольких неудачных операций.

14 июня в медицинском исследовательском центре имени Бакулева прошла конференция. Выступившая на ней директор учреждения сообщила, что в отделении хирургического лечения интерактивной патологии за неделю скончались пять человек и произошло это после операций, которыми руководил Лео Бокерия (по данным источника «Базы», на самом деле умерло уже не пять, а семь пациентов).

82-летний Лео Бокерия — главный внештатный специалист центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ. Кроме того, он академик РАН и президент всё того же центра имени Бакулева. Несмотря на такие регалии, директор объявила, что после проведённых операций Бокерию, который в том числе был заведующим проблемным отделением, сняли с этого поста”.

Ну что тут сказать? Далее – везде. Я, например, сразу вспоминаю ректора родного МГУ Садовничего, который стал ректором, еще когда я был студентом, и по-прежнему “руководит университетом” в 83 года. Каждый вспомнит что-то подобное.

И в данном случае главное, от чего по-настоящему волосы дыбом – надо же понимать, мы в России. Мы в стране СТРАШНО одичалой, в которой в отношении “неприкасаемых” отключены вообще все механизмы контроля. А ведь этот Лео Бокерия – не просто акадэмик, он ведь заодно одно из “лиц” Единой России, член федерального Политсовета ЕР. То есть 5 (или 7?) умерших за неделю – это почти наверняка только верхушка айсберга, чтобы проржавевшие колеса Системы провернулись – страшно представить, что ж там в “центре Бакулева” должно было произойти, что должно было НАКОПИТЬСЯ и за какой срок. Мама дорогая…