Наносим основу спонжем без эффекта штукатурки: несколько омолаживающих трюков в макияже

Мало того что увлажняющий крем поможет выглядеть моложе, он также делает кожные покровы более нежными и шелковистыми. Однако при желании можно на некоторое время от него отказаться, применив при этом несколько простых трюков с макияжем. Летом желательно не наносить увлажняющий крем под макияж, так как кожа будет выглядеть более жирной.

Создать эффект молодой кожи возможно благодаря некоторым лайфхакам мейкапа. Это поможет подчеркнуть молодость и красоту и выглядеть просто невероятно и привлекательно. Вот несколько советов относительно использования средств для макияжа, чтобы выглядеть просто идеально.

Тональная основа и консилер

Если хочется визуально выглядеть более моложе, обязательно нужно подобрать для себя просто идеальную тональную основу и консилер.

Желательно выбирать жидкую текстуру, чтобы придать кожным покровам более естественный и свежий вид. Отличным вариантом будет средство со слегка желтоватым оттенком. Это поможет визуально выглядеть моложе.

Рекомендуется наносить эти средства влажным спонжем, для того чтобы избежать эффекта штукатурки на лице. Важно просто скрыть имеющиеся недостатки кожных покровов, замаскировать морщины и тонкие линии, которые делают вас визуально старше.

Контурирование

Не стоит бояться контурирования. Однако при этом важно не переусердствовать.

Чтобы сделать внешний вид более свежим и привлекательным, стоит нанести немного румян на яблоки щек, а также использовать небольшое количество хайлайтера. Нужно нанести немного этого средства на скулы, и все будет готово.

Макияж глаз

В случае с глазами стоит обратить внимание на несколько вещей. В таком случае стоит избегать применения порошкообразных продуктов, а вместо этого выбирать кремовые текстуры.

При выборе рассыпчатых теней стоит предварительно использовать специальную основу. Это позволит предотвратить попадание пудровых частичек в морщины век, из-за чего можно выглядеть старше.

Достаточно будет нанесения небольшого количества праймера, чтобы сделать макияж более стойким, а внешний вид – молодым.

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Что же касается туши, то стоит выбирать удлиняющую, а не придающую объем. С годами ресницы будут становиться все менее и менее густыми, именно поэтому им сложно будет выдерживать лишний вес. Удлиняющие туши обычно более легкие, именно поэтому они совершенно не утяжеляют ресницы.

Макияж бровей

Если это возможно, то важно не переусердствовать с бровями. Более густая и естественная форма пользуется огромной популярностью. Такая форма позволяет нам выглядеть намного моложе.

Если используете средство для прокрашивания волосков, нужно помнить о том, что применяемый продукт должен быть максимально легким. Это позволит визуально сбросить несколько лет.

Помада

С возрастом наши губы становятся более узкими, особенно верхняя. Лучше всего подчеркнуть естественный оттенок кожи и выбрать наиболее близкий оттенок помады.

Также можно использовать блеск для губ, чтобы сделать визуально их более полными и привлекательным, а внешний вид – молодым и свежим.