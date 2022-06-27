Платье-плетенка, шорты-бермуды и комбинезон: эффектные джинсовые тенденции для жаркого лета

Те, кто любит джинсы, просто не могут оторваться от них даже в жару. Они просто незаменимы даже тогда, когда мы отправляемся на работу или просто на прогулку.

Этот предмет гардероба обязательно нужно взять с собой в отпуск. Бесконечная универсальность джинсов станет просто идеальным вариантом для всех тех, кто просто не знает, что надеть.

Вот несколько вещей из денима, которые просто отлично подойдут для лета, и их можно носить даже в жару.

Широкие джинсы с прорезями

Такой предмет гардероба есть у многих девушек. Широкие джинсы с прорезями на коленях были самым настоящим супертрендом с начала года.

В ближайшее время такой наряд точно не выйдет из моды. Чтобы стилизовать летом широкие джинсы, стоит сочетать их с забавным укороченным топом и летними аксессуарами, в частности, такими как солнцезащитные очки и модная сумочка. Так вы точно будете выглядеть просто невероятно.

Хорошо будут смотреться широкие джинсы с элегантным топом с рюшами на рукавах и сандалиями, выполненными из рафии. Это просто идеальная обувь для такого наряда.

Платье-плетенка

Можно носить не только джинсы из денима, но также красиво выглядят другие вещи, выполненные из этого материала. Отлично смотрятся топы, мини-юбки и платья.

Для лета подойдет платье без бретелек. Такой наряд подойдет для свидания или просто прогулки.

Шорты-бермуды

Если хочется выглядеть притягательно и при этом чувствовать себя комфортно, то стоит выбрать для себя шорты с высокой талией.

Это идеальная вещь не только для повседневной носки, но и для офиса. Летом это просто базовая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы, независимо от того, на пляже она или в городе.

Сочетать можно с асимметричным топом, который поможет подчеркнуть загар.

Комбинезон с принтом

Это один из самых стильных и удобных нарядов для лета. Комбинезон отлично смотрится вместе с топом и босоножками на плоском ходу.

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Такая одежда хорошо смотрится практически на любой фигуре, так как помогает подчеркнуть ее достоинства и скрыть недостатки.

Если хочется чего-то более простого и классического, то можно сочетать джинсовый комбинезон вместе с мужской рубашкой. Добавить образу нотку гламура можно при помощи большой сумки, платка и эспадрилий.

Мини-юбка

Этот наряд просто отлично смотрится на каждой стильной и современной девушке с красивой фигурой. Дополнить этот наряд можно при помощи красивого топа, босоножек на каблуках и стильной сумки. В итоге получится просто идеальный вариант для вечеринки.

Красиво смотрится мини-юбка с бахромой, украшенная кристаллами в сочетании с укороченным джинсовым жакетом или жилетом. Выглядит просто потрясающе.

Черные джинсы

Совсем не обязательно выбирать синий или белый деним. Черные вещи также смотрятся довольно интересно и стильно. Это базовый предмет гардероба, который можно носить на протяжении всего года.

В жаркие дни можно сочетать черные джинсы с легким атласным топом и ультра универсальными босоножками. Это очень удобно, а самое главное – стильно.

Джинсы мом

Это самая настоящая классика и модная тенденция. Такая модель никогда не выходит из моды и всегда остается актуальной.

Джинсы мом идеально подходят к совершенно любому верху и позволяют не только красиво выглядеть, но и чувствовать себя комфортно в любой ситуации.