 

У химкинского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

27.06.2022, 19:00, Разное
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Накануне в микрорайоне Сходня в Химках произошел инцидент с участием подростка. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, во рту у 13-летнего подростка взорвалась электронная сигарета. Как только ребенок затянулся, вместо подачи парообразного аэрозоля устройство разорвалось.

Подростка ранило осколками, его доставили в больницу со множественными травмами: повреждены губы, нос, грудная клетка и кисти руки. По данным “Вести Подмосковья”, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.



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