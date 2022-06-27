 

Господи, помилуй! Умерший от разрыва сердца Шатунов избегал вопросов о здоровье

27.06.2022, 19:00, Разное
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Несколько дней назад всю страну потрясла страшная новость – умер кумир миллионов Юрий Шатунов. Солист группы “Ласковый май” скончался от разрыва сердца, ему не было даже пятидесяти лет. Поклонники недоумевают, почему же с виду здоровый артист так рано и скоропостижно ушел на тот свет? Неужели он совсем не следил за здоровьем?

Накануне журналисты вспомнили одно из высказываний звезды девяностых. Так, в одном из интервью акулы пера интересовались, ведет ли певец здоровый образ жизни. В свою очередь, Шатунов избегал прямых ответов и лишь отшучивался. “Зачем надо за чем-то следить? Все равно исход один”, – заявил он.

Однако, как известно, артист не вел разгульный образ жизни – не прикладывался к бутылке. Но все же вредные привычки у него были – певец много курил. Так, во время пандемии коронавируса Андрей Разин говорил, что ему никак нельзя заболеть, ведь у него могут возникнуть проблемы с легкими.

По мнению врача больницы, где умер музыкант, инфаркт могли спровоцировать такие факторы, как курение и длительный стресс. Близкие звезды считают, что именно нервное перенапряжение отправило Юрия на тот свет. Так, в последнее время артист много переживал из-за судебных разбирательств, которые он вел со своим бывшим продюсером.

Напомним, что молодые артисты начали умирать все чаще. Буквально за несколько дней до Юрия Шатунова умер другой певец – Пьер Нарцисс. Господи, помилуй талантливых людей, которым еще жить да жить!



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