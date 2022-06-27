Скривившаяся мокрая Долина потеребила кривой краник у всех на виду: Вот так

За годы своего творчества певица заслуженно завоевала статус королевы джаза. Она – одна из самых востребованных артисток в России. Однако, несмотря на свой статус, Лариса Долина не страшится экстремальных условий, в которых ей иногда приходится пребывать.

На днях певица побывала в селе Косиха, расположенном в Алтайском Крае, где проходил фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому, который родился в этом месте. Звезда отечественной эстрады приехала туда в весьма простом образе: обычная розовая футболка и цветные бриджи, а на ногах – кроссовки. Неудивительно, ведь условия, в которых пребывала артистка до выступления перед публикой, были, можно сказать, полевыми.

Когда Ларисе Долиной вдруг приспичило помыть руки, ей пришлось потеребить кривой краник, причем сделала она это у всех на глазах. Речь идет о рукомойнике, который был прикреплен к дереву и висел достаточно низко – настолько, что артистке пришлось слегка скривиться, чтобы промокнуть под струей воды.

Удивительно, что королева джаза повела себя не как зазнавшаяся звезда и спокойно приняла тот факт, что ей предстоит мыть руки не в обустроенной ванной комнате. “Вот так вот. А вы думали? Класс”, – описала свои эмоции после процедуры Лариса Долина.