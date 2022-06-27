 

«Символический» шаг – запрет на импорт золота из России мало что изменит

27.06.2022, 18:59, Разное
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Ряд стран «Большой семёрки» — США, Великобритания, Япония и Канада — готовят запрет на импорт российского золота, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, аналитики расценивают это как «символическую» меру, которая практически ничего не добавит к уже существующим санкциям. Существенного роста мировых цен на золото эксперты не ожидают.


AP

План некоторых стран G7 ввести запрет на импорт золота из РФ — «во многом символическая» мера, поскольку торговля этим металлом и так уже ограничена санкциями, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

США, Великобритания, Япония и Канада планируют объявить о запрете во время саммита «семёрки», начавшегося в воскресенье в Германии, говорится в статье. Правительство Великобритании заявило, что эта мера будет иметь «глобальный охват» и закроет для российского товара официальные международные рынки. Однако, как напоминает Bloomberg, Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов, устанавливающая стандарты в этой сфере, ещё в марте лишила аккредитации российские аффинажные заводы.

«Влияние запрета на импорт российского золота со стороны государств G7, вероятно, будет довольно ограниченным, учитывая, что индустрия уже предприняла шаги по ограничению российского золота, — приводит издание слова Уоррена Паттерсона, руководителя отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. — Похоже, что это во многом символическая мера».

По мнению ряда аналитиков, значительного повышения цен на золото ожидать не стоит. Так, старший рыночный аналитик Oanda Corporation Джеффри Хэлли отмечает: «В реальности это всего лишь постановка штампа на той политике, которая и так уже действовала неофициально, и вряд ли это как-то значимо изменит прогноз по золоту».

Тем не менее, как отмечается в статье, обещание G7 означало бы «полный разрыв» между Россией и двумя ведущими трейдинговыми центрами — Лондоном и Нью-Йорком.

 



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