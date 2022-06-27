 

“В таком возрасте не бывает”: состояние 15-летнего подростка из Подмосковья повергло в шок врача

27.06.2022, 18:59, Разное
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В Видном 15-летний школьник обратился к врачу с жалобой на потерю сознания. Во время обследования в крупном сосуде шеи подростка обнаружили большой тромб, закрепленный только с одной стороны. Ребенок мог умереть. “Это невероятный случай, потому что в таком возрасте тромбов у пациентов не бывает”, – цитирует врача Полину Лаврову телеканал “360”.

В настоящий момент подросток находится под наблюдением специалистов. Ему назначены разжижающие кровь препараты. Врачи полагают, что состояние школьника – последствие перенесенного им недавно ковида.

Стоит отметить, что в последнее время болезни “помолодели”. Молодым людям ставят диагнозы, которые не так давно встречались лишь у пожилых пациентов. Например, гипертония, атеросклероз, инсульты и инфаркты. По мнению врача из Одинцова Павла Бережанского такое наблюдается в основном из-за изменившегося образа жизни. Его слова приводит интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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