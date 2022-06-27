В Эрмитаже прошли съёмки клипа на матерную песню Сергея Шнурова про падение Байдена с велосипеда

В Государственном Эрмитаже 27 июня состоялись съёмки клипа на новую песню Сергея Шнурова «Встали да упали», посвящённую падению президента Джо Байдена с велосипеда.

В связи с этим отдельные залы музея были закрыты для посетителей на шесть часов.

Ожидается, что клип выйдет в следующем месяце, в то время как премьера самого трека уже состоялась в социальных сетях. В оригинальной версии песни есть нецензурная лексика, однако для трансляции клипа по телевидению и радио выпустят «запиканный» и сокращённый вариант.

Как отмечают федеральные СМИ, рок-музыкант и общественник «разгромно высмеял немощь американского лидера и сатирически спроецировал её на политическую импотенцию самих Соединённых Штатов».

– Падение Байдена с велосипеда очень ёмко подытожило краткосрочный расцвет Америки в период президентства Дональда Трампа. И лучше всего об этом высказался Шнуров одной своей фирменной фразой, созвучной названию новой песни, – заявил музыкальный критик Сева Копейкин в эфире радио «Комсомольская правда».

В трёхминутной песне Шнуров иронизирует о том, как США начали вставать в колен, но упали «фейсом в очко», а затем переключается на самого Байдена. Музыкант назвал его «маразматичным пенсом», которому уже не помогут таблетки, а также посоветовал «крутить педали, пока «Сарматами» не наподдали».

—