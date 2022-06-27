Мнение: Немытый вице-канцлер, Германия зеленее ЕС и немцы против беженцев

1. У немцев прямо какая-то фиксация на экономии горячей воды. Раньше зелёные политики рассказывали, что лишний раз не помывшись, они спасают планету от глобального потепления. Теперь же аскетическая грязь – это ещё более благородный выбор, ведь она позволяет бороться с агрессивной углеводородной Россией.

Доходит до смешного. Немецкий вице-канцлер отчитывается перед народом, что стал меньше мыться. В МИД России в связи с этим ему посоветовали декларировать и другие расходы воды, на все прочие гигиенические процедуры (ссылка):



Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку, заявившему, что он стал реже мыться ради экономии энергии в условиях возможного кризиса.

«А не может ли быть такого, что высвободившееся от простаивания в душе время герр Хабек теперь просиживает неподалеку? Народ Германии должен знать. Поминутно, битте. И что там с рекомендациями его министерства на этот счет?» — написала Захарова.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что стал проводить в душе значительно меньше времени ради того, чтобы сэкономить энергию в условиях возможного кризиса. По словам политика, он действует в рамках рекомендаций правительства. При этом Хабек подчеркнул, что его решение мыться реже — плохой пример, поскольку условия его жизни значительно лучше, чем у многих граждан ФРГ.

2. Тот же Роберт Хабек недавно призвал Германию распаковать угольные шахты, ведь иначе дырявый энергобаланс не залатать, и придётся не только не мыться, но и мёрзнуть зимой и закрывать хвалёные немецкие заводы (ссылка). Смешно здесь то, что герр Хабек принадлежит к партии Зелёных, которая много лет выступала за закрытие угольных шахт и таки добилась заметного сокращения добычи угля.

Но ради борьбы с Россией можно пожертвовать даже зелёными идеалами. Оно и понятно — зелёные активисты управляются из США, а для американцев кризис в Евросоюзе выгоден.

Интересно, даст ли Германия заднюю также и по атому. Ещё месяц назад зелёные в Министерстве окружающей среды ФРГ заявляли, что выступают против планов Евросоюза таки признать ядерную энергию экологически чистой (ссылка). В чём же причина того, что Берлин пытается быть радикально зеленее даже весьма зелёного Брюсселя?

Возможно, всё банально. Угольную отрасль Германия ещё может спасти: работающих шахт ещё очень много, они не требуют особенно продвинутых технологий, а их распаковка не так уж сложна.

Совсем другое дело – атомные электростанции. Действующих АЭС в Германии осталось всего лишь 3 штуки, да и те собирались окончательно закрыть до конца 2022 года. Большинство немецких АЭС были построены ещё в 1960-х – 1970-х. После аварии на ЧАЭС они стали жертвой зелёнобесия, так что на удушение атомной отрасли немцы потратили кучу ресурсов. Чтобы снова запустить остановленные реакторы и продлить срок их работы, понадобятся огромные вложения, а также обучение новых специалистов-атомщиков и восстановление утраченных компетенций.

Это всё не только дорого и сложно – если Германия решит сохранить и возродить атомную отрасль, это станет политической проблемой для зелёных. Вероятно, они будут противиться этому до конца.

Полагаю, Россия должна вынести из этого важный урок. Каждого зелёного активиста надо под микроскопом проверять на контакты с посольством США. Зелёная повесточка убивает экономику Запада — мы должны вытравить эту ересь в зародыше, чтобы не повторить печальную судьбу У&В.



3. Впрочем, ни у Берлина, ни у Брюсселя сейчас нет лишних денег на решение энергетических проблем. Лишние деньги уходят на содержание беженцев. Местное население страдает (ссылка):

Граждане Германии, входящей в Евросоюз, недовольны решением властей страны выдавать трудоспособным беженцам из Украины пособия по безработице, большинство из которых после этого не собирается трудоустраиваться. Такую информацию сообщает издание EurAsia Daily.

«В центрах занятости ожидается более 740 тысяч работоспособных украинских граждан, претендующих на получение пособия. Немцы раскритиковали решение правительства о предоставлении украинцам базовых пособий по безработице», — отмечает издание.

«На наших глазах происходит разграбление немецких фондов социальной защиты. Вполне закономерно, что мы также берем на себя выплату пенсий пенсионерам-беженцам. А что делает наш добрый сосед Польша? Страна прекращает выплату всех пособий с 1 июля и призывает украинцев искать работу. Тоже решение правительства. Что-то в Германии идет совсем не так», — возмущается читатель Georg T.

«Немецкий налогоплательщик идет на величайшие жертвы ради украинцев. В качестве „благодарности“ получает оскорбления со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, президента Владимира Зеленского» — написал комментатор Matthias H.

«Они бегут в другую страну и затем имеют право на льготы. Я думал, что беженцы должны быть благодарны и браться за любую разумную работу» — считает SapereAude.

«Если у вас „большой“ дом, вы вырастили шестерых детей, платили налоги и взносы, вы обязаны продать ваш дом, прежде чем получить право на получение пособия. Но люди, которые действительно никогда ничего не делали в Германии, получают все бесплатно», — возмутился Ralf B.

Ранее сообщалось, что в Бельгии тоже растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Сумма пособия для них составляет 1200 евро, тогда как пенсии для граждан страны — 900 евро.