Медленную ходьбу связали со слабоумием

Снижение скорости ходьбы связано с развитием старческого слабоумия. Если распознать патологию на ранней стадии, то можно существенно смягчить симптомы и последствия деменции.

Анализ данных более 19 тысяч здоровых пенсионеров из Соединенных Штатов Америки и Австралии показал, что снижение скорости передвижения указывает на риск развития деменции. Ходьба считается полезным видом физической активности, но также помогает определить возникновение различных патологий на начальной стадии из развития.

С возрастом выносливость становится все меньше, но старческое слабоумие также снижает силу мышц, поэтому такой важный сигнал, как снижение скорости ходьбы в пожилом возрасте, игнорировать нельзя.