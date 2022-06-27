 

Медленную ходьбу связали со слабоумием

27.06.2022, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Снижение скорости ходьбы связано с развитием старческого слабоумия. Если распознать патологию на ранней стадии, то можно существенно смягчить симптомы и последствия деменции.

Анализ данных более 19 тысяч здоровых пенсионеров из Соединенных Штатов Америки и Австралии показал, что снижение скорости передвижения указывает на риск развития деменции. Ходьба считается полезным видом физической активности, но также помогает определить возникновение различных патологий на начальной стадии из развития.

С возрастом выносливость становится все меньше, но старческое слабоумие также снижает силу мышц, поэтому такой важный сигнал, как снижение скорости ходьбы в пожилом возрасте, игнорировать нельзя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.21 / Мнение: 1-я Пуническая война

09.04.22 / Мнение: YouTube подписал себе приговор

26.10.20 / Найдено сооружение майя для прямого диалога с богами

17.03.21 / Российские ученые разработали невидимые антиконтрафактные этикетки

28.02.21 / Юрий Лоза заявил о готовности написать новый гимн Армении

15.06.22 / Зеленый чай полезен волосам. Готовим простые и бюджетные бальзамы для лета

06.04.22 / Мнение: О долгожданной и невосполнимой утрате

19.04.22 / Танки вместо денег — канцлера ФРГ раскритиковали за финансовую помощь Украине

14.03.21 / Московская мэрия передаст Росгвардии 10 электрозаков

14.02.22 / Эсеры поддержат обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика