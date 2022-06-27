В Китае с помощью робота клонировали поросят

Научные сотрудники Нанькайского университета в Китае создали новый метод клонирования при помощи робота. Разработка кажется весьма перспективной.

Для экспериментов привлекли самку обычной свиньи. Ее искусственно оплодотворили, а через некоторое время на свет появилось семеро поросят. Способ самостоятельно проводил все процедуры по мониторингу состояния животного и участвовал в родах.

Подобные эксперименты проводились и в 2017 году, но тогда робот не смог выполнить все возложенные на него задачи без помощи человека. Новая система является полностью автоматизированной.