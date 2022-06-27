 

В США подтвердили готовность передать Украине ПВО средней и большой дальности

27.06.2022, 18:30, Новости дня
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США завершают формирование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Могу подтвердить, что мы фактически в процессе финализации пакета, который включает передовые возможности ПВО», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Салливана, президент Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что США направят Украине «современные средства ПВО средней и большой дальности», а также артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.

Зеленский выступил перед лидерами G7, которые собрались на саммит в Германии. В своем обращении он упомянул о воскресном ракетном обстреле Киева и дал понять, что хочет получить системы, которые «могли бы сбивать ракеты в небе», отметил Салливан.

Ранее сообщалось, что в течение недели США объявят о закупке системы ПВО средней и большой дальности для Украины.

1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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