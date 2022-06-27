Первый съезд российского движения детей и молодежи запланировали на декабрь

Первый съезд российского движения детей и молодежи планируют провести в декабре 2022 года в Международном детском центре «Артек», рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Мы очень рассчитываем, что законопроект (об учреждении движения) будет принят в начале июля, тогда во второй половине июля текущего года состоится учредительная конференция, на которой будут решаться организационные вопросы», – сказала Голикова, передает ТАСС.

Также она добавила, что сейчас насчитывается 310 детских общественных объединений, в них задействовано 5 млн детей. На базе вузов созданы 193 студенческих патриотических клуба.

Голикова выразила надежду, что новое движение даст возможность каждому ребенку стать частью масштабного сообщества, быть услышанными принимать участие в развитии страны.

Ранее сообщалось, что в мае группа сенаторов и депутатов всех фракций внесла в Госдуму законопроект о движении «Большая перемена». 7 июня Дума приняла законопроект в первом чтении.

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