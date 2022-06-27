В Германии назвали запрет на импорт золота из России бессмысленным
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Запрет на импорт золота из РФ столь же бессмыслен, как и другие экономические санкции против Москвы, считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
«Как и в случае экспорта газа и нефти, найдутся другие покупатели. Это лишь нанесет ущерб связям по поставкам на годы вперед», – цитирует его ТАСС.
По словам Котре, цель ослабить финансы РФ не будет достигнута.
Накануне Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией в Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что золото из РФ будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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