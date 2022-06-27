 

В Германии назвали запрет на импорт золота из России бессмысленным

27.06.2022, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запрет на импорт золота из РФ столь же бессмыслен, как и другие экономические санкции против Москвы, считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

«Как и в случае экспорта газа и нефти, найдутся другие покупатели. Это лишь нанесет ущерб связям по поставкам на годы вперед», – цитирует его ТАСС.

По словам Котре, цель ослабить финансы РФ не будет достигнута.

Накануне Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией в Украине специальную военную операцию.

Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.

Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что золото из РФ будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.21 / Межпланетный зонд ОАЭ Al Amal передал первые снимки Марса на Землю

21.07.21 / Эпидемиолог Александрин о COVID-19 в августе: В Украине будет как в России, если не хуже

22.09.20 / Daily Wire – Трампа обвинили в попытке создать «гитлерюгенд»

17.01.21 / В Госдепе заявили о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане

26.08.21 / В “Дії” появится возможность дать согласие на посмертное донорство – Ляшко

03.08.20 / Названы сроки первого полета Ил-114-300

06.10.21 / В Иркутске создадут навигатор для водолазов

01.08.21 / Британцам за вакцинацию пообещали скидки на такси и пиццу

18.01.22 / В Греции людей старше 60 лет будут штрафовать за отсутствие COVID-прививки

10.06.21 / «90% — о противостоянии с Москвой – «СТРАНА» проанализировала стратегию внешней политики Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика