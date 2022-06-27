Шапарин дал рекомендации по выбору недорогих кроссоверов
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Антон Шапарин, известный как автомобильный эксперт, предоставил рекомендации по выбору надежных кроссоверов. Эксперт также дал оценку нынешней ситуации авто рынка России.
По данным специалистов, Mazda CX-5 на сегодняшний день – лидер продаж на рынке подержанных автомобилей. Главными преимуществами данного авто являются: современный и надежный двигатель, автоматическая коробка передач и доступная цена.
Однако Шапарин заявил, что у японского автомобиля есть конкуренты, которые заслуживают внимания. Эксперт выделил основных претендентов, сделав акцент на том, что присмотреться необходимо к авто корейского или французского производства. Антон Шапарин отметил, что, к примеру, Renault Duster занимает достаточно высокие позиции. Далее по списку идет Hyundai Creta.
Недооцененных автомобилей очень много, хотя они достаточно схожи с «японцами». Peugeot 3008 или Citroen C-crosser как раз относятся к таким. Раньше для россиян эти марки, так же как Mazda CX-5, считались нишевым продуктом, однако Шапарин рекомендует присмотреться к ним. Характеристики достаточно сильные.
Автомобильный специалист также прокомментировал ситуацию на российском рынке автомобилей: «…цены не соответствуют ни мировым прайсам, ни объективной реальности».
Шапарин акцентировал внимание и на то, что среди нишевых кроссоверов японского производства существуют авто, которые рассматривать для покупки не стоит. К примеру Suzuki Garand Vitara.
Эксперт советует не рассматривать для покупки автомобили вторичного немецкого рынка.
Источник: nation-news.ru
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