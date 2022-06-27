Шапарин дал рекомендации по выбору недорогих кроссоверов

Антон Шапарин, известный как автомобильный эксперт, предоставил рекомендации по выбору надежных кроссоверов. Эксперт также дал оценку нынешней ситуации авто рынка России.

По данным специалистов, Mazda CX-5 на сегодняшний день – лидер продаж на рынке подержанных автомобилей. Главными преимуществами данного авто являются: современный и надежный двигатель, автоматическая коробка передач и доступная цена.

Однако Шапарин заявил, что у японского автомобиля есть конкуренты, которые заслуживают внимания. Эксперт выделил основных претендентов, сделав акцент на том, что присмотреться необходимо к авто корейского или французского производства. Антон Шапарин отметил, что, к примеру, Renault Duster занимает достаточно высокие позиции. Далее по списку идет Hyundai Creta.

Недооцененных автомобилей очень много, хотя они достаточно схожи с «японцами». Peugeot 3008 или Citroen C-crosser как раз относятся к таким. Раньше для россиян эти марки, так же как Mazda CX-5, считались нишевым продуктом, однако Шапарин рекомендует присмотреться к ним. Характеристики достаточно сильные.

Автомобильный специалист также прокомментировал ситуацию на российском рынке автомобилей: «…цены не соответствуют ни мировым прайсам, ни объективной реальности».

Шапарин акцентировал внимание и на то, что среди нишевых кроссоверов японского производства существуют авто, которые рассматривать для покупки не стоит. К примеру Suzuki Garand Vitara.

Эксперт советует не рассматривать для покупки автомобили вторичного немецкого рынка.

Источник: nation-news.ru