“Крабики”, толстые резинки и ободки снова в моде: как стильно дополнить прическу этими аксессуарами из 90-х

Казалось бы, крабики, ободки и толстые резинки — аксессуары из какого-то очень далекого прошлого. Но мода, как известно, циклична. Популярные аксессуары для волос из 90-х сегодня переживают свое второе рождение.

Трогательные ободки на короткие волосы

Обладательницам коротких волос всегда бывает важно придать своей прическе побольше объема. Для стрижки пикси или выполненной в мужском стиле идеально подойдет тонкий ободок контрастного волосам цвета. Также в данном случае отличным вариантом станет аксессуар с мелким, но выразительным декором. К каре и бобу можно подобрать более широкий ободок с крупной отделкой.

Оригинальные ободки

Любительницы яркого стиля могут подобать в этом сезоне для себя какой-нибудь экстравагантный и необычный ободок.

Это может быть, к примеру, ободок кошачьи ушки. Такие аксессуары изготавливаются из тонкой декорированной проволоки, на которой закрепляются два треугольника.

Модели этой разновидности могут быть представлены в максимально лаконичном дизайне или пышно и оригинально декорированы. Очень необычно и стильно в текущем сезоне также будут смотреться оригинальные ободки с вуалью, собранные из монет, шишек и пр.

Небольшие крабики

Крабиком называют небольшую заколку-зажим нехитрой конструкции. Этот удобный аксессуар позволяет собрать волосы в повседневную или праздничную укладку буквально за пару минут. В 90-х крабики использовали в основном для создания расслабленных бытовых образов. Сегодня заколку можно использовать, даже собираясь ресторан или на вечеринку. В самых простых случаях подойдут небольшие крабики наиболее простого дизайна. Также для повседневной носки можно использовать совсем крохотные заколки сразу по нескольку штук.

Оригинальные крабики

Для ресторана или вечеринки больше всего подойдут крабики оригинального дизайна или очень большие. Используя габаритную заколку этого типа, красивую надежную прическу можно легко и быстро создать даже из очень длинных и густых волос.

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Тонкие изящные заколки-крабики

В особенности модными в этом году будут тонкие изящные крабики. Размеры и оформление такие аксессуары могут иметь самые разные. В любом случае этот вариант отлично подойдет как для похода в магазин, так и для самой роскошной вечеринки.

Снова в моде: широкие резинки с пучком

Вельветовые резинки в 90-е годы были мега-популярными. Носили их модницы не только в волосах, но и на руках — в качестве браслета. Сегодня этот модный броский аксессуар снова в большом тренде. Широкая резинка в этом сезоне может быть выполнена не только из вельвета, но и из любых других материалов. Самый простой способ использовать этот аксессуар, чтобы выглядеть модно — это сделать высокий или низкий пучок. Такая прическа будет смотреться очень креативно.

Хвосты с широкими резинками

В моде летом 2022 года и хвосты, собранные с помощью широкой резинки. Аксессуар в этом случае можно подбирать в тон одежды или нейтрального оттенка.

Сами волосы предварительно стоит завивать в волнистые локоны. Очень красиво широкая резинка будет смотреться и с косой, и с заплетенным в косу хвостом.