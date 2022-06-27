Ретро-шик или смайлик? 10 забавных и ярких идей летнего маникюра для коротких ногтей

Ни для кого не секрет, что идеальный маникюр может украсить любой образ. И сейчас выбор подходящего дизайна — не проблема. Интернет просто заполонен фотографиями ногтей «метровой» длины с умопомрачительным дизайном.

Но что же делать тем, кто не хочет или не может носить длинные ногти? В действительности короткие ногти с интересным рисунком выглядят игриво и интересно. Ниже представлены летние идеи маникюра, идеально подходящего для «ноготков-малышей».

Ретро-шик

Разве эти разноцветные круги не напоминают яркие принты, популярные несколько десятков лет назад? Подобные дизайны очень легко воссоздать дома, и они достаточно универсальны, чтобы работать с любой цветовой палитрой, что делает их идеальным вариантом.

Смайлики

Стоит надеть яркие улыбки на свои ногти — и настроение моментально улучшится! И каждый, кто увидит такой маникюр, обязательно улыбнется в ответ. Кстати, смайлики совсем не обязательно должны быть желтыми.

Цветочки

Очаровательные цветы на указательном и среднем пальцах подойдут утонченным и нежным девушкам и женщинам. Для создания гармоничного образа, стоит нарисовать цветочки в той же палитре, что и остальные ногти.

Морские волны

Каждая из нас время от времени скучает по освежающим волнам и пляжам. Классные ногти всех оттенков синего помогут хорошенько понастальгировать и воссоздать атмосферу жаркого лета!

Тонкие линии (не обязательно прямые)

Этот маникюр подойдет минималисткам. Нужно взять два цвета: они могут дополнять друг друга, контрастировать или просто быть разными оттенками одного цвета — и тонко обвести кончики ногтей и вдоль кутикулы. Этот лаконичный дизайн, который подойдет к любому наряду!

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Конфетти

Нарисованные или наклеенные конфетти помогут создать праздничный образ для ногтей. Самое замечательное в этом дизайне то, что в нем можно сочетать любые случайные цвета или формы — и это все равно будет выглядеть очень мило!

Вишни

Вишни поверх прозрачной или полупрозрачной основы — это нереально круто.

Цветная клетка

Клетчатыми могут быть не только рубашки и юбки, но и ноготочки! Особенно эффектно смотрится «шахматная доска», выполненная в яркой палитре.

Полумесяцы

Французский маникюр с разворотом на 90 градусов — это нечто.

Все это только идеи, тогда как фантазия не имеет границ. Вместо вишенки может быть апельсин, а вместо квадратов — ромбы.