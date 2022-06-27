«Шахматная партия может затянуться» – Москва смогла адаптироваться к санкциям и стабилизировать экономику

Несмотря на то что России, как утверждают западные СМИ, впервые с 1998 года грозит дефолт по внешним обязательствам, на самом деле экономика страны стабилизируется после ввода западных санкций в феврале этого года, пишет Le Monde. Как отмечает издание, из-за высоких цен на нефть и газ доходы страны в последние месяцы только выросли. В сегодняшнем виде санкции не смогут остановить спецоперацию на Украине, констатирует газета.



AP

Впервые после масштабного кризиса 1998 года в России, вероятно, снова произойдёт дефолт по внешним обязательствам, считает Le Monde. Однако, даже если он случится, его эффект, скорее всего, будет очень ограниченным, подчёркивает газета. «Маловероятно, что экономические последствия будут серьёзными», — считает Джозеф Марлоу из исследовательского центра Capital Economics.

Как считает издание, российское правительство уже в значительной степени отрезано от международной финансовой системы в результате западных санкций после начала военной спецоперации на Украине. «Заявление о дефолте стало бы символическим событием, но российское государство уже потеряло возможность выпускать долларовые долговые облигации», — напоминает экономист Исследовательского института Nomura Тахакиди Тиуши.

По словам газеты, путь к дефолту в РФ начался 27 мая, когда Москва пропустила срок погашения облигации в размере $100 млн. Российское правительство утверждает, что у него есть деньги и желание оплатить долг, но из-за санкций не имеет возможности сделать это. Чтобы продемонстрировать свои добрые намерения, Москва перечислила сумму в рублях Национальному расчётному депозитарию, через который должны проходить деньги. Однако, поскольку учреждение находится в санкционном списке, передача средств западным кредиторам невозможна.

Россия возлагает ответственность за происходящее на Запад.

«Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно что угодно… Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Эта «странная ситуация» стала напоминанием о том, что, несмотря на крайне жёсткие санкции, РФ удалось стабилизировать свою финансовую систему и экономику, делает вывод газета.

Спустя четыре месяца после начала боевых действий «у РФ имеется огромное количество наличных денег, которые она не может потратить», отмечает экономист американского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова.

Если в начале спецоперации Центральный банк РФ удвоил ставку рефинансирования и ввёл жёсткий контроль над движением средств, то теперь ставка вернулась к докризисному уровню и составляет 9,5%. Контроль над движением средств также постепенно ослабляется. Российские компании, занимающиеся экспортом, уже не должны конвертировать свою иностранную валюту в рубли, как в начале спецоперации.

Эта стабилизация в основном объясняется тем, что РФ продолжает продавать свою нефть, газ и сырьё, пишет газета. Заниматься экспортом немного сложнее, чем раньше, но цены выросли настолько, что доходы повышаются. В то же время импортировать товары крайне сложно, поскольку западные компании отказались продавать их РФ из-за санкций или по собственному желанию. В результате на текущих счетах Москвы образовался рекордный профицит средств, который увеличился более чем в три раза по сравнению с 2021 годом.

«Резервы Центрального Банка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов были заморожены, но РФ может получить около 300 миллиардов долларов на экспорт энергоносителей в 2022 году», — отмечается в докладе IIF.

«Таким образом, РФ быстро восстанавливает свою финансовую мощь», — констатирует Le Monde.

При этом нельзя сказать, что санкции бесполезны, пишет газета. Так, IIF прогнозирует рецессию в РФ в этом году на уровне 15%. Из-за отсутствия импорта многие отрасли промышленности выживают на своих запасах. Автомобильные заводы закрываются один за другим. Авиакомпании, флот которых в основном состоит из самолётов Boeing и Airbus, больше не получают запасных частей. Крупные транспортные компании свернули бизнес в России, из-за чего торговля замедляется, считает издание.

Но, по мнению уроженки Латвии и специалиста по РФ Элины Рыбаковой, нынешних санкций недостаточно. «Они не остановят спецоперацию на Украине. Конечно, они накладывают на Россию определённые расходы, но в нынешнем виде они не позволят положить конец конфликту», — констатирует эксперт. По её словам, учитывая, что Москва смогла адаптироваться, Запад должен сделать ответный ход в этой «жуткой шахматной партии» и скорректировать санкции.

Как напоминает издание, в воскресенье Великобритания, США, Япония и Канада объявили о введении эмбарго на покупку российского золота. Но настоящим следующим шагом станет мораторий на российскую нефть, который европейцы должны ввести к концу года. И здесь также очевидны трудности. РФ может, по крайней мере частично, перенаправить поставки в Китай и Индию. Согласно расчётам IIF, с помощью трубопроводов, идущих в Китай, и судов, которые могут перевозить грузы в другие страны, у РФ есть возможность компенсировать 40% европейского эмбарго. Если добавить к этому возможное повышение цен, которое сыграет на руку Москве, эффект будет хоть и заметным, но «недостаточным, чтобы поставить российскую экономику на колени», предупреждает газета.

«Большая болезненная шахматная партия с санкциями может затянуться надолго», — заключает Le Monde.