Обозреватель Myśl Polska – Польша сама спровоцировала кризис в попытке «перехитрить Путина»

Правительство Польши так усердно старалось предотвратить «газовый шантаж» со стороны России, что заранее исключило возможность шантажирования энергетическим кризисом, спровоцировав его даже без участия Москвы, пишет Пшемыслав Пяста в статье для Myśl Polska. Варшава поспешно отказалась от угля в рамках экологических инициатив ЕС и заранее прекратила импорт российских энергоресурсов в попытках «перехитрить Путина». Но если все резервы подойдут к концу, то можно будет перейти на дрова, иронизирует автор.



AP

Если в интернет-поиск ввести фамилии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и президента РФ Владимира Путина, то можно обнаружить более 5 миллионов результатов — причём по большей части это будут различные высказывания главы польского правительства о российском лидере. Это свидетельствует о том, что Путин стал «одной из важнейших фигур в жизни Матеуша Моравецкого», но вряд ли он об этом подозревает, поскольку сам практически никогда не упоминает про польского премьера, пишет обозреватель издания Mysl Polska Пшемыслав Пяста.

Одно из недавних заявлений, посвящённых Путину, Моравецкий сделал на недавнем саммите стран Еврозоны, где он предупредил западных коллег о том, что РФ намеренно стремится спровоцировать серьёзный энергетический кризис. «Лучше уже сегодня подумать о механизмах, в том числе общеевропейских, которые позволят предотвратить этот газовый, энергетический шантаж со стороны России», — подчеркнул глава польского правительства.

Однако польские власти во главе с правящей партией «Право и Справедливость» уже заранее разработали такие механизмы, чтобы предотвратить любую возможность «шантажирования» энергетическим кризисом со стороны Москвы — они просто устроили в стране такой кризис самостоятельно, даже без вмешательства России, иронизирует автор. Это случилось уже несколько месяцев назад и было гораздо проще осуществить, чем можно было себе представить, говорится в статье.

Сначала Варшава приняла решение отказаться от угля как источника энергии, чтобы поддержать «безумные» экологические инициативы Евросоюза, поясняет автор. А затем польские власти категорически отказались от импорта российских энергоресурсов, не задумываясь о последствиях.

И действительно, какой смысл правительству Моравецкого прислушиваться к предупреждениям о том, что в стране скоро может закончиться не только газ, но и уголь, иронизирует автор: «Правительство лучше знает, что всё обойдётся. В конце концов, всегда всё как-то складывается. В самом плохом случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах».

Важно при этом не то, что стране угрожает кризис — а то, что Варшава смогла «перехитрить подлого чекиста Путина», говорится в статье. «Ведь если мы не купим у него газ — значит, мы станем от него независимыми. Так же как и от здравого смысла. Эта независимость уже вошла для нас в привычку», — заключает автор.