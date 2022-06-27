 

Жарко и сухо: москвичам рассказали о погоде на неделю

27.06.2022, 17:29, Разное
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Понедельник 27 июня станет самым жарким днем с начала года, ожидается небольшая облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 31 – плюс 33 градусов, передает “Радио 1”.

В последнюю неделю июня и в начале июля в столице установится сухая и теплая погода. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с 28 июня жара в Москве начнет спадать. Об этом сообщает телеканал “360”. Правда, к выходным жара вернется в столичный регион.



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