Выкатившая сочную грудь Цымбалюк-Романовская довела россиян до экстаза: Сладкая девочка

Практически все снимки, появляющиеся в соцсетях звезды, вызывают восхищение ее преданных поклонников. Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась свежим летним фото, и его ждала та же судьба – 43-летняя красавица-пианистка буквально довела народ до экстаза.

На новом фото блондинка сидит на траве в ярком сарафане, усыпанном красно-зелеными цветами. Выкатив сочную грудь, слегка виднеющуюся в глубоком декольте, Виталина улыбается в камеру и гладит очаровательного пса. Сама знаменитость назвала снимок “краешком выходного дня”. Судя по всему, выходной артистка провела у кого-то в гостях.

Фолловеры Цымбалюк-Романовской пришли в восторг от ее простой и естественной красоты, какой сегодня в российском шоу-бизнесе очень мало. Люди завалили женщину комплиментами.

“Вы такая хорошенькая. Счастья вам!”, “Красотка”, “Какая ты милая, сладкая девочка!”, “Нежность”, “Ой, как все просто и красиво!!! Как конфетка. Без шика и глянца. Виталина красотка!” – написали доведенные до экстаза россияне.

Польщенная Цымбалюк-Романовская в ответ поблагодарила каждого, написавшего ей добрые слова.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, как режиссер облил грязью лицемерную связь Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.