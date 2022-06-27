“Севморпуть” вышел в первый льготный каботажный рейс на Петропавловск-Камчатский

Это первый в 2022 году рейс в рамках федерального проекта развития Северного морского пути. Время перехода займет около 22 суток.

В Петропавловск-Камчатский “Севморпуть” прибудет 14 июля. Обратно в направлении порта Мурманск судно отправится 17 июля.

В сентябре запланирована второй поход “Севморпути” на Дальний Восток и в обратно в европейскую часть России, сообщил исполняющий обязанности гендиректора ФГУП “Атомфлот” Леонид Ирлица. Он выразил надежду, что грузовладельцы будут активно пользоваться льготными условиями доставки.

“Времени для формирования грузовой базы достаточно, тарифы прозрачны и максимально привлекательны, – сообщил он. – Заинтересованность представителей бизнеса в данном маршруте позволит нам открыть регулярную контейнерную линию в акватории Севморпути”.

“Севморпуть” должен не только доставить груз, но и обеспечить условия для работы представители Мурманского морского биологического института (ММБИ) РАН. Соответствующая договоренность достигнута в 2021 году.

В рамках научно-исследовательской деятельности будет проводиться мониторинг, оценка и прогнозирование влияния судоходства судов “Атомфлота” на биологическую среду в акватории Северного морского пути.

Российские ученые проведут полномасштабные наблюдения впервые за 15 лет, сообщил замдиректора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов. Специалисты оценят состояние популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей, уточнил он.

“Это позволит провести оценку современного состояния и создать модели для прогнозирования их дальнейшего развития на ближайшие десятилетия”, – рассказал Ишкулов.

Напомним, что транзитный грузопоток по Севморпути в 2021 году составил более двух миллионов тонн. Это на 59% выше показателей 2020 года.