Инновационные технологии от Kusto home

В Алматы сейсмоустойчивость – это один из краеугольных камней безопасности жилья, так что Kusto Home привлек к разработке проектов каждого здания ученых из КазНИИСА (“Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры”). Это единственный институт в стране, который занимается сейсмостойким строительством.

У каждого дома 4-й очереди в ЖК Koktobe city фундамент опирается на буронабивные сваи, уходящие на глубину до 22 метров. Они спускаются к твердым скальным породам, которые не движутся даже при самом сильном землетрясении. Упираясь в них сваями, дом избежит сильных колебаний и не разрушится.

Этот уровень безопасности требует основательной подготовки и времени. Каждый проект фундамента дома индивидуален, поскольку инженеры учитывают сотни нюансов конкретного участка, а затем вырабатывают план его подготовки. На эту работу уходят месяцы, но именно такой подход гарантирует высокий уровень безопасности жилья от Kusto Home.

Сегодня сложные инженерные работы для подготовки участков строительства уже перевалили за половину. Для домов 4-й очереди проводится монтаж свай, завершены земляные работы, началось возведение фундаментов. Kusto Home обещает сдать четвертую очередь в последнем квартале 2023 года. Качество ЖК Koktobe city обеспечивает высокий спрос. В перечень преимуществ входит не только безопасность, но и комфорт.

Жилой комплекс находится в восточной части Алматы, располагаясь между прилавками холма Коктобе на востоке и Центральным Парком Отдыха им. Горького на западе. Близость с холмом Коктобе обеспечивает отличную продуваемость дважды в день: утром потоки горного воздуха сбегают вниз по холму, вечером – поднимаются по малоалматинскому ущелью. Транспортную доступность обеспечивает Восточная объездная автодорога, по которой можно добраться до центра города всего за 5 минут.

Основная идея Koktobe city выражена слоганом «Город цветущей жизни». Здесь будут располагаться четырех и пятиэтажные дома бизнес-класса с уникальной собственной инфраструктурой. Архитектура в современном европейском стиле Мюнхена и Дюссельдорфа меняет восприятие всего района. Это первый жилой комплекс бизнес-класса, с собственной инновационной школой (на территории расположилась High Tech Academy), детским садом от финского архитектурного бюро Parviainen, супермаркетом от сети Compass, и собственным центром Спорта и Искусств Budokan. Все это позволит жителям вести комфортный образ жизни, при котором им не придется покидать территорию жилого комплекса.

Традиционно отдельное внимание уделено возможностям для отдыха. У многих жителей есть свои террасы на кровле либо на 1 этаже. Все дворы тихие, с большим количеством зелени, а автомобили паркуются в подземном паркинге либо во внешней части парковки находятся под землей или за пределами ЖК.

Такое сочетание лучших решений с высокими технологиями создают комфортное пространство для жителей района. Квартиры в Koktobe city оборудованы системой «умный дом», есть своя охранная система, функционирует собственная котельная и обеспечение электроэнергией с резервными линиями электроснабжения. Что бы ни произошло с городскими коммуникациями, у жителей района всегда будет свет и горячая вода.

Для Kusto Home жилой комплекс Koktobe city – это возможность привнести мировые стандарты девелопмента в Казахстан. У компании уже были успешные международные проекты, в частности ЖК Diamond Island в Хошимине, Вьетнам. 7 небоскребов на 1323 квартиры, построенные на небольшом острове, окруженном рекой Сайгон, к завершению строительства были распроданы практически полностью – 98% квартир уже имели своих хозяев.

В этом проекте Kusto Home предложил своим клиентам не просто жилье, но особое пространство с бассейнами, мини-аквапарком, яхт-клубом, джакузи под открытым небом, баром и спортивными площадками. Стоимость проекта оценивается в $400 млн, а участие в нем приняли знаменитый японский архитектор Арат Исозаки, архитекторы из NQH (Вьетнам/США), ландшафтный дизайн разрабатывал Landsculptor (Таиланд), а интерьеры – DWP (Австралия).

Каждый проект Kusto Home – это прежде всего особое внимание к деталям и качеству конечного продукта. А Коктобе сити, ко всему прочему, обещает стать проектом, который поменяет взгляды на комфортное проживание для всей семьи в Алматы.