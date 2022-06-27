Скандалы: Корпоративный конфликт

Как делят Соликамский магниевый завод

22 июня Пермский краевой суд отпустил под домашний арест гендиректора «Соликамского магниевого завода» Артура Уртаева, подозреваемого в пособничестве выводу денег со стратегического предприятия. За месяц до этого все его акционеры потеряли свои доли — завод был национализирован, а его приватизация в 90-х годах признана незаконной. Так закончился конфликт, в ходе которого акционеры обвиняли друг друга в злоупотреблениях. Впрочем, деприватизация грозила заводу и без внутреннего конфликта: сообщалось, что на СМЗ претендует «Росатом».

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) позиционирует себя как лидера магниевой и редкометалльной промышленности России. Оно производит практически 100% соединений ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4–5% титановой губки в РФ.

Продукция компании поставляется в страны Европы, Азии и Северной Америки. Это одно из ценнейших металлургических предприятий в России, которое не попало под санкции и остается стабильным поставщиком экспортной выручки.

До мая 2022 года основными акционерами завода были № 58 списка Forbes за 2020 год Петр Кондрашев (24%), бизнесмены Сергей Кирпичев (15,45% акций), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%). Небольшим пакетом акций СМЗ владел Михаил Дворкович — брат бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. До апреля 2022 года он возглавлял совет директоров завода, но 5 апреля его полномочия были прекращены.

Выручка предприятия на конец 2021 года составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль — 592,4 млн. В июне, после конфискации СМЗ государством, завод отчитался об увеличении чистой прибыли в 16 раз, сообщает Ura.Ru со ссылкой на финансовый отчет предприятия.

Тучи над акционерами СМЗ сгущались как минимум с 2020 года, когда ФАС потребовала лишить четырех основных акционеров завода — Кондрашева, Кирпичева, Старостина и Пестрикова — права голоса и признать недействительными их сделки с кипрскими офшорами, через которые они в 2014 году приобрели свои акции.

Свои требования ФАС обосновала нарушением закона о порядке иностранных инвестиций в стратегические компании. Тогда же, сообщал Regnum, представитель ФАС высказывал опасения, что деньги и имущество завода «могут быть выведены путем перечисления и передачи в ООО «Соликамский завод десульфаторов», 50% которого принадлежит СМЗ.

Спустя год в дело включилась Генпрокуратура РФ. В октябре 2021 года она обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять в пользу Росимущества акции СМЗ, принадлежавшие Сергею Кирпичеву, Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. По мнению ведомства, в 1992–1997 годах Госкомимущества Пермской области посягнул на экономический суверенитет страны, разрешив приватизацию завода по переработке радиоактивных и редкометалльных руд без санкции правительства РФ.

Совладельцы завода парировали, что являются добросовестными приобретателями завода, купив его в 2015–2016 годах. Кроме того, бизнесмены настаивали, что приватизация 90-х была законной, поскольку областной комитет по управлению имуществом был наделен такими полномочиями Госкомимуществом РФ. Тем не менее в мае 2022 года суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и вернул 89% акций СМЗ государству.

Конфликт акционеров

В начале июня 2022 года суд по требованию той же Генпрокуратуры РФ арестовал имущество СМЗ и его 50%-ную долю в ООО «Соликамский завод десульфураторов». Арест был наложен уже в рамках другого уголовного дела — о хищении. Оно было возбуждено против одного из крупнейших акционеров завода Игоря Пестрикова и нового гендиректора СМЗ Артура Уртаева, который руководил заводом с 24 мая. Как утверждает следствие, 1 июня Пестриков через подконтрольного ему Уртаева «завладел 250 млн рублей, принадлежащими заводу» по договору займа.

Иск против Пестрикова и Уртаева подали в Арбитражный суд Пермского края два других крупнейших акционера — Кондрашев и Кирпичев. Кондрашев требует признать незаконной сделку Пестрикова по получению от организации займа на 250,87 млн рублей, а Кирпичев — вернуть заем как недействительный и взыскать проценты.

18 июня Уртаев был задержан и арестован, а Пестрикова объявили в розыск. Но уже 22 июня Пермский краевой суд смягчил Уртаеву меру пресечения и перевел его под домашний арест. С чем связано смягчение, не уточнялось. Заседание по делу состоится 1 августа.

Этим узел судебных дел вокруг завода не исчерпывается. Как сообщает Properm.ru, АО «Соликамский магниевый завод» также направило заявление в суд о взыскании средств с Сергея Кирпичева. С него, а также с компаний «Соликамский завод десульфураторов» и Polyfer Handels GmbH предприятие намерено взыскать в качестве убытков $23,5 млн, 280 тыс. евро и 1,5 млрд рублей. Этот иск, вероятно, является продолжением иска ФАС от 2020 года к Старостину, Кондрашеву и Кирпичеву.

Интерес Росатома

Это уже не первый случай, когда суды встают на сторону государства в спорах о законности проведенной в 1990-е годы приватизации стратегических активов. Ранее ФАС и прокуратура добились решения о передаче государству контроля в Ловозерском горно-обогатительном комбинате, который поставляет сырье на СМЗ.

В середине мая «Коммерсант» сообщал, что контроль над обоими предприятиями может получить «Росатом». Источники издания, близкие к ответчикам, предполагают, что теперь СМЗ может перейти под управление структуры «Росатома» Uranium One. Они ожидают, что эта же структура может получить контроль и над Ловозерским горно-обогатительным комбинатом в Мурманской области, который является основным поставщиком СМЗ. Его владелец — ООО «Фин-Проект», которое контролировалось структурами Петра Кондрашева. 5 мая Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования ФАС и Генпрокуратуры о взыскании в доход государства почти 75% долей «Фин-Проекта».

В Uranium One тогда воздержались от комментариев. Но, по словам Сергея Гришунина из НРА, Ловозерский ГОК на данный момент является единственным в РФ поставщиком сырья для редкоземельных металлов, ниобия и тантала. Эксперт отмечал, что на фоне стремительного разрыва внешних связей с Западом России необходимо в срочном порядке формировать собственное производство постоянных магнитов, в том числе для нужд военной портативной электроники.

Разбирательство вокруг СМЗ еще не закончено

Впрочем, деприватизация захватывает не только стратегические активы. Наряду с СМЗ и Ловозерским ГОКом можно вспомнить также алтайский «Кучуксульфат» и «Башсоду». Поводы к национализации также различаются: «Башсода», например, была национализирована после массовых протестов против планов предприятия срыть священный для башкир шихан (холм) Куштау.

«В последнее время в судебной практике наблюдается тренд: если истец сможет доказать, что ответчики злоупотребляли своими правами, суд отказывает защите в вопросе о сроках исковой давности, — отмечает Юлия Михальчук, адвокат, советник Saveliev, Batanov & Partners. — Такое уже встречалось в нескольких ключевых судебных историях, поэтому аргумент истца в данном случае можно назвать знаковым».

«Как видно из определения об оставлении иска СМЗ без движения, спор касается убытков, однако содержание иска не раскрывается, — отмечают в своем комментарии старший юрист фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Сергей Лысов и помощник юриста этой же компании Александр Карловский. — Как правило, требования об убытках к акционеру связаны с одобрением сделок, которые невыгодны для общества, возможно, в данном случае истец ссылается именно на такие обстоятельства.

При этом в случае исправления истцом недостатков, указанных в определении суда, разбирательство по этому иску может сильно затянуться: во-первых, на период рассмотрения спора об истребовании акций СМЗ Генеральной прокуратурой, и, во-вторых, рассмотрение дела может быть отложено на период, необходимый для уведомления ответчика, — австрийской компании, который может составить до полугода.

Поскольку решение суда первой инстанции об истребовании акций СМЗ не вступило в силу, есть основания полагать, что иск был инициирован кем-то из действующих акционеров. При этом в случае вступления в силу решения об истребовании акций, когда контроль над СМЗ перейдет государству, судьба иска об убытках будет зависеть от решений нового акционера СМЗ».

Виктор Ядуха

Оригинал материала: “Компания”