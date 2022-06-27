Ученые нашли надежный маркер будущей деменции



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Австралийские исследователи из Университета Эдит Коуэн (ECU) обнаружили важную связь между здоровьем сосудов и старческим слабоумием. Оказалось, что эта связь заключается в кальцификации бляшек, которые могут образовываться в брюшной аорте — самой большой артерии в организме, которая доставляет насыщенную кислородом кровь от сердца к органам брюшной полости и ногам.

Ученые обнаружили, что накопление кальция, известное как «кальцификация брюшной аорты» или AAC, не только важно для прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний, но и является надежным маркером риска слабоумия в пожилом возрасте.

Эксперты изучили результаты AAC у 968 женщин с конца 1990-х годов, а затем наблюдали за состоянием их здоровья в течение более 15 лет. Они выяснили, что у каждой второй пожилой женщины был средний или высокий уровень AAC, и эти женщины в два раза чаще попадали в больницу или умирали от деменции в пожилом возрасте, независимо от других сердечно-сосудистых факторов или генетических факторов.

Это открытие позволит узнать о потенциальном риске сильно заранее и начать лечение на ранней стадии, когда у пациента больше шансов на нормальную жизнь. При этом AAC можно легко обнаружить с помощью бокового сканирования позвоночника на аппаратах для определения плотности костей. Подобные сканирования могут быть дешевым, быстрым и безопасным способом скрининга большого числа пожилых людей на предмет более высокого риска развития деменции.