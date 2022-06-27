Медики перечислили болезни, связанные с высоким ростом

Специалисты из Регионального медицинского центра в Соединенных Штатах Америки рассказали, какие заболевания характерны для людей с высоким ростом.

Давно известно, что высокие люди обладают предрасположенностью к развитию определенных заболеваний, хотя и низкие сталкиваются с некоторыми патологиями чаще остальных, но суть этой зависимости ученым оставалась неизвестной.

Только недавно корреляцию между ростом и риском развития различных патологий удалось доказать официально. Так, высокие люди намного чаще страдают фибрилляцией предсердий и варикозным расширением вен.