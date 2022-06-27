 

Медики перечислили болезни, связанные с высоким ростом

27.06.2022, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты из Регионального медицинского центра в Соединенных Штатах Америки рассказали, какие заболевания характерны для людей с высоким ростом.

Давно известно, что высокие люди обладают предрасположенностью к развитию определенных заболеваний, хотя и низкие сталкиваются с некоторыми патологиями чаще остальных, но суть этой зависимости ученым оставалась неизвестной.

Только недавно корреляцию между ростом и риском развития различных патологий удалось доказать официально. Так, высокие люди намного чаще страдают фибрилляцией предсердий и варикозным расширением вен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04.21 / 5 самых стильных монархов недели (10-16 апреля)

27.02.22 / Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз

05.07.20 / Сергей и Анна Семак стали дедушкой и бабушкой

15.01.21 / В организме человека обнаружен «второй мозг»

14.05.22 / Эрдоган – Турция не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

19.11.20 / Первое совместное интервью: Мэттью Макконахи и его мама рассказали, почему не общались 8 лет

10.01.22 / Новая жена Гуфа взяла его фамилию

31.03.21 / Барабаны войны грохочут в Киеве и Москве

21.04.22 / В школах введут обучение берестяной грамоте и плетению лаптей

08.06.22 / Почему мы еще не обнаружили инопланетян?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика