Медики перечислили болезни, связанные с высоким ростом
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Специалисты из Регионального медицинского центра в Соединенных Штатах Америки рассказали, какие заболевания характерны для людей с высоким ростом.
Давно известно, что высокие люди обладают предрасположенностью к развитию определенных заболеваний, хотя и низкие сталкиваются с некоторыми патологиями чаще остальных, но суть этой зависимости ученым оставалась неизвестной.
Только недавно корреляцию между ростом и риском развития различных патологий удалось доказать официально. Так, высокие люди намного чаще страдают фибрилляцией предсердий и варикозным расширением вен.
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