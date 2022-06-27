 

Мотивацию и выносливость атлета снижает смерть его бактерий

27.06.2022, 17:15, Разное
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Мотивация и выносливость спортсмена зависит от микробиома его кишечника. Если бесконтрольно принимать антибиотики, можно столкнуться со снижением результативности тренировок.

Чтобы подтвердить свою теорию, специалисты давали двум группам лабораторных грызунов различные виды антибиотиков. Животные из первой группы часто бегали в колесе, а представителей второй такой возможности лишили.

Курс прошел удачно, и все грызуны оказались здоровыми, но мыши, практикующие бег в колесе, преодолевали на 21% меньшее расстояние за период времени, чем до начала курса препаратов. Через 12 дней после приема антибиотиков показатели практически пришли в норму.



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