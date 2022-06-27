В мире: Средняя Азия ведет сложную игру с целью помочь России

«В Средней Азии в связи с событиями в Украине идут небывалые информационные войны». Такими словами политологи описывают парадоксальную ситуацию – с одной стороны, страны Средней Азии, будучи союзниками России, отказываются публично поддерживать действия Москвы. С другой, непублично они действуют несколько иначе. Каким же образом?

Главным внешним признаком того, как в странах Средней Азии относятся к событиям на Украине, стали показательные гонения на символы спецоперации – буквы Z и V. Кроме того, звучат заявления, которые можно трактовать как антироссийские, активно работают западные НКО. Однако гражданское общество этих стран настроено к РФ скорее дружественно. И более того – есть основания полагать, что с помощью Средней Азии эффект от западных санкций может быть значительно сглажен.

Битва против буквы

Милиция в Киргизии вот уже несколько месяцев проводит «мероприятия по недопущению использования и ношения изображений, символики, связанных с военным конфликтом между Украиной и Россией». В частности, строго следит, чтобы в публичном пространстве нигде не промелькнули запрещенные буквы Z и V.

Особенно ярко это проявилось несколько недель назад, в преддверии 9 мая, и касалось участников праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня победы. МВД Киргизии призывало «воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать межнациональную вражду». Хотя данное предписание киргизского МВД носило рекомендательный характер, но за его неисполнения грозят серьезными статьями о разжигании межнациональной розни. Местное ГАИ уже выявляло случаи нанесения на автомобили наклеек. На владельцев авто были составлены протоколы о нарушении и наложены штрафы в размере 5500 сомов на каждого (около $67).

Схожая ситуация в соседнем Казахстане, где местное ГАИ также активно включилось в борьбу с последней буквой латинского алфавита. С водителями проводят «профилактические беседы» и штрафуют за "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Одного водителя из Шымкента оштрафовали на 15 тысяч тенге (30 долларов). Каким образом небольшая наклейка на заднем стекле автомобиля нарушает какие-либо правила, разъяснено не было.

В других странах Средней Азии тоже не жалуют Z и V, хотя прямого законодательного запрета на их изображения нет. Нарушителей штрафуют и проводят профилактические беседы и стараются в целом избегать проявления какой-либо яркой позиции в отношении спецоперации на Украине.

Подчеркнутая нейтральность

«В Средней Азии в связи с событиями в Украине идут небывалые информационные войны, – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Игорь Шестаков. – К посольству РФ в Бишкеке и в Оше выходили группы представителей НПО, которые требовали остановить военные действия в Украине и осуждали РФ. Хотя были акции и в поддержку России, стоит отметить, что действия прозападных неправительственных организаций были более масштабны и более спланированы, мероприятия наверняка были профинансированы».

В данный момент власти пытаются всеми силами снизить митинговую активность населения. На законодательном уровне в Киргизии с 1 апреля запрещены все собрания, митинги и пикеты, тематика которых касалась идущей спецоперации на Украине. Вначале запрет ввели сроком до 1 июля, потом продлили до 1 сентября. Скорей всего продлят и дальше, если боевые действия к этому времени не закончатся. Запрет на митинги был мотивирован тем, что, видя противостояние двух групп по украинскому вопросу, власти решили перестраховаться и запретить их полностью. Иначе это могло вылиться в физическое выяснения отношений.

Главный же мотив. Страны Средней Азии всеми силами пытаются – по крайней мере внешне – дистанцироваться от украинского конфликта, чтобы избежать ограничений со стороны западных партнеров. Для этого Бишкек, Ташкент и Нур-Султан неоднократно заявляли, что занимают нейтральный статус по ситуации на Украине.

В частности, президент Киргизии Садыр Жапаров заявлял, что «мы – маленькая страна, у нас не хватит влияния остановить конфликт, поэтому мы должны занимать нейтральную позицию». Казахстанские руководители неоднократно говорили, что не собираются помогать РФ обходить западные санкции, поскольку опасаются самим попасть под ограничения. Президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что Казахстан будет соблюдать все санкционные ограничения, наложенные на Россию. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», – заявил Токаев. Он также отметился известным заявлением о непризнании государственности ДНР и ЛНР.

Ранее аналогичное заявление о ЛДНР сделал глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. «Мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками», – подчеркнул министр. Следуя давней политики многовекторности, Какмилов добавил, что, исходя из национальных интересов, Узбекистан будет продолжать взаимовыгодное сотрудничество и с Россией, и с Украиной.

Соседний Таджикистан пошел немного другим путем, власти и подконтрольные им СМИ (а это все почти СМИ республики, не считая филиалов иностранных), игнорируют в информационном пространстве украинский кризис, всяческие замалчивая связанные с этим острые темы. Некоторые из приближенных к власти журналисты, открыто призывают коллег не писать про Украину. Объясняется это отнюдь не пацифическими взглядами, а вполне прагматическими опасениями. Неосторожное заявление вполне может привести к реальным невзгодам – западным санкциям или депортацией из РФ таджикских мигрантов.

Поэтому неудивительно, что страны Средней Азии устроили гонение на символ Z, ведь его массовая демонстрация населением может быть истолкована как поддержка действий России. В свою очередь, действующие в регионе западные политтехнологи знают свое дело и всеми силами пытаются связать с символом Z – попытку покушения на суверенитет всех постсоветских стран. Схожая информационная атака, от тех же самых политтехнологов и западных СМИ была на георгиевскую ленточку в 2014 году.

Влияние Запада

В Средней Азии идет нескончаемая информационная атака на любую гуманитарную активность, которая хоть как-то положительно показывает Россию. Это хорошо показал скандал с отменой показа в Киргизии российских фильмов о войне на Донбассе. Поначалу власти Киргизии разрешили прокат трех российских фильмов – «Солнцепек», «Донбасс. Окраина» и «Ополченочка». Однако, за несколько дней до показа, министр культуры Киргизии Азамат Жаманкулов в «Фейсбуке» сообщил, что его ведомство отзывает прокатное удостоверение. «В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение «Кыргызтасмасы» отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов».

Политолог Игорь Шестаков объяснил запрет на показ российских фильмов давление со стороны прозападных неправительственных организаций, которые свободно действуют на территории Киргизии. «Позиция проамериканских НПО, которые потребовали запретить показ этих фильмов, оказалась более эффективной, чем действия сторонников проведения кинофестиваля… В итоге киргизские власти пошли на попятную и отозвали прокатное удостоверение. Хотя скандал и сделал фильмам хорошую рекламу», – считает политолог из Бишкека.

Поддерживают прозападные настроения и американские чиновники, которые после 24 февраля ежемесячно устраивают турне по странам Средней Азии. Последний из таких визитеров был Майкл Курилла – глава Центрального командования Вооруженных сил (ЦЕНТКОМ) США. В середине июня он посетил Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

Очевидно, что США стараются всеми силами отделить от РФ ее среднеазиатских союзников. Слабая экономика среднеазиатских стран делает их удобной мишенью для шантажа. А выращенные за 30 лет на западные гранты НПО являются удобными инструментов для создания массовки «общественного мнения», которым прикрываются многовекторные элиты.

Хаб для обхода санкций

Однако, с другой стороны, союзники РФ по ОДКБ – Казахстан, Киргизия и Армения могут в реальности стать хабами для обхода санкций. Эти государства пользуются всеми преимуществами торговли с западными странами. В частности, тот же президент Казахстана пояснял, что его страна «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств».

В российских магазинах уже появились примеры того, как ушедшие из РФ западные бренды возвращаются в нашу страну через Среднюю Азию. Как сообщает агентство «Спутник», в социальных сетях появились снимки как в ряде российских городов продают напитки брендов Coca-Cola, Fanta и Sprite с надписями на киргизском языке, поскольку они были произведенные в Киргизии. Таким образом, политическая риторика среднеазитских стран – это одно, а экономическая реальность – несколько иное.

«Деятельность по параллельному импорту должна быть непубличной, с другой стороны – не должна породить новый паразитарный класс из прослойки элитариев»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД эксперт по постсоветскому пространству Семён Уралов. По его словам, союзникам РФ из постсоветских республик предстоит пройти между Сциллой и Харибдой, а для этого нужны тесные двухсторонние отношения на паритетных основаниях, где обе стороны будут понимать, что они получают от такого сотрудничества. По мнению Уралова, заявления президентов Казахстана и Киргизии о конфликте в Украине являются не более чем попыткой сохранить существующий нейтральный статус и стремление избежать экономических проблем.

«Я вижу попытку сохранить многовекторность любыми путями и не вмешиваться в этот конфликт, – говорит Уралов. – Необходимо разделять позицию общества и позицию государства. Если Киргизии и Казахстану действительно надо немного отстраниться (это будет выгодно в том числе и России), то нужно учитывать эту позицию. Но в ответ они должны использовать эти возможность для помощи РФ по тому же параллельному импорту, обходить всяческие ограничения. А вот местному обществу, к которому Запад ничего предъявить не сможет, надо занимать более активную позицию и открыто поддерживать российскую спецоперацию на Украине. РФ необходимо правильно работать в том числе и с этим обществом, активно разъяснять свои действия и действия противоположной стороны.

Тем более, насколько мне известно, большинство населения в Средней Азии так или иначе поддерживают Россию. Поэтому нам необходимо работать как с государством, так и с обществом. Надо до всех донести, что по результатам СВО начнется учреждение нового миропорядка как в глобальном смысле, так и в локальном – в постсоветском пространстве. И Россия неизбежно придет к обновлению отношений со всеми своими союзниками. И тот, кто себя лучше себя проявит в этом кризисе, тот получит больше всего экономических бонусов».

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