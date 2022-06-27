 

Глава Минпросвещения выступил за сокращение числа учебников по истории

27.06.2022, 17:00, Новости дня
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Число школьных учебников по истории необходимо уменьшить, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Качество школьных учебников. Мы видим, к каким ужасающим последствиям привело искажение истории в украинских учебниках. Учебники истории должны меняться, должно сокращаться их количество. Это однозначно», – приводит его слова ТАСС.

Кравцов отметил, что сегодня в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект о повышении качества учебников.

В апреле Кравцов заявил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории с первого класса школы.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков назвал принципы построения новой системы образования России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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