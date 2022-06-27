Глава Минпросвещения выступил за сокращение числа учебников по истории
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Число школьных учебников по истории необходимо уменьшить, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
«Качество школьных учебников. Мы видим, к каким ужасающим последствиям привело искажение истории в украинских учебниках. Учебники истории должны меняться, должно сокращаться их количество. Это однозначно», – приводит его слова ТАСС.
Кравцов отметил, что сегодня в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект о повышении качества учебников.
В апреле Кравцов заявил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории с первого класса школы.
Ранее министр образования и науки Валерий Фальков назвал принципы построения новой системы образования России.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет