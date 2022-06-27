Глава Минпросвещения выступил за сокращение числа учебников по истории

Число школьных учебников по истории необходимо уменьшить, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Качество школьных учебников. Мы видим, к каким ужасающим последствиям привело искажение истории в украинских учебниках. Учебники истории должны меняться, должно сокращаться их количество. Это однозначно», – приводит его слова ТАСС.

Кравцов отметил, что сегодня в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект о повышении качества учебников.

В апреле Кравцов заявил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории с первого класса школы.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков назвал принципы построения новой системы образования России.

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